西藏7級地震｜16死65傷餘震逾400次　CCTV紀錄雜貨店物品狂晃掉落

據中國地震台網（CENC）正式測定，10月22日22時33分在西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生7.0級地震，震源深度10千米。



記者從那曲市抗震救災指揮部了解到，截至10月23日5時20分，經進一步排查統計，西藏那曲巴青7.0級地震已造成16人遇難，46人受傷，其中重傷11人、輕傷35人；房屋倒塌及受損情況339戶；牲畜棚圈受損20座。

CCTV曝光地震驚險一刻：

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本次地震是今年以來中國最大地震

西藏巴青7.0級地震是今年以來中國最大地震，上一次七級地震是2024年1月23日發生在新疆烏什的7.1級地震。

本次地震周邊5公里內的村莊有冷達、普欽村、改迦咔村，20公里內的鄉鎮有崗切鄉、瑪如鄉。

震中5公里範圍內平均海拔約4864米。根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共54次，最大地震是本次地震。

震感強烈 監控實拍地震來臨瞬間

記者從那曲市應急管理局獲悉，索縣震感強烈，比如縣、嘉黎縣均有震感；距離震中最近的巴青縣崗切鄉、瑪如鄉不同程度受災。

地震波及青藏鐵路格爾木至拉薩段部分區段，鐵路部門緊急扣停途經列車。

西藏巴青7.0級地震 共記錄到餘震413次 最大餘震4.3級

2026年10月22日22時33分，西藏那曲市巴青縣發生7.0級地震。截至10月23日7時00分，共記錄到餘震413次，其中3.0級以下393次，3.0級及以上20次：3.0-3.9級15次，4.0-4.9級5次，目前最大餘震4.3級。

西藏啟動自然災害救助三級應急響應

10月23日，西藏自治區防災減災救災委員會辦公室發布通知：2026年10月22日22時33分，西藏那曲市巴青縣發生7.0級地震（北緯32.40度、東經93.79度），震源深度10公里。災害已造成人員傷亡和財產損失。根據《西藏自治區自然災害救助應急預案》（藏政辦函〔2024〕33號）規定，於10月23日緊急啟動西藏自治區自然災害救助三級應急響應。

前突組抵達震區開展搜救 成功救出一名被困人員

10月23日2時10分，那曲消防救援支隊巴青縣大隊前突組2車8人抵達現場，對倒塌房屋開展搜救。2時20分，救援力量到達巴青縣瑪如鄉2村，成功救出一名被困人員。

救援物資運抵巴青災區 1600餘人投入抗震救災一線

地震發生後，那曲市各級各部門緊急調撥救援物資、集結救援力量，抗震救災工作迅速展開。

截至10月23日4時30分，中央、自治區、市、縣四級調配的救災物資已陸續運抵災區，板房1000套、帳篷3239頂、摺疊床2821張、棉被4280床、爐子200個、褥子100床、棉衣褲2000套、軍大衣1760件、發電機4台、手搖式太陽能兩用照明電筒1000個、頭戴式戶外照明燈1000個、藏袍694件。

救援力量同步向災區集結。巴青縣共組織1600餘人投入抗震救災一線；市消防救援支隊出動25台車輛、110人，武警那曲支隊派出225名官兵、18台車輛已趕赴災區，與當地救援力量協同開展搶險救援工作。

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西藏那曲7.0級地震 西部戰區官兵連夜救援

地震發生後，西部戰區聯指中心迅速啟動應急響應機制，第一時間核實災情，掌握受災地域地理天候，對接地方用兵需求，指揮空中力量展開偵察，指導災區周邊部隊趕赴受災村鎮。

西部戰區空軍某部聞令而動，周密組織任務研判，科學規劃飛行航路，於10月23日0時許起飛一架無人機赴地震區域展開空中勘察，實時傳回震區畫面。

西藏軍區、武警西藏總隊深夜接令後，立即啟動抗震救災預案，出動300餘名官兵、20餘台車輛，採取摩托化機動方式連夜趕赴災區。

凌晨3時許，機動至瑪如鄉扎若改村的那曲軍分區官兵，迅速對倒塌房屋現場進行勘查，組織人員就近就便搭設帳篷，開設臨時餐食供應點，保障受災群眾基本生活。

到達瑪如鄉的武警那曲支隊，官兵攜帶破拆、搜救、醫療和防寒保暖等裝備物資，重點對居民區公共設施展開排查，摸排搜救受災人員，疏通救援通道，爭分奪秒展開救援工作。

災情發生後，武警西藏總隊醫院快速響應，完成野戰醫療分隊和救援車輛集結，攜帶各類急救藥品和野戰醫療設備，做好赴災區開展救治工作的準備。

目前，西部戰區空軍、西藏軍區、武警西藏總隊應急救援力量完成相關準備工作，確保一聲令下、隨時出動。

國道317線西藏那曲 落石路段已清理暢通

記者10月23日從西藏自治區交通運輸廳獲悉，西藏那曲市巴青縣7.0級地震發生後，經過公路養護部門迅速搶險，G317線那曲落石路段於10月23日3時清理暢通。為確保搶險救災工作順利進行，交通運輸部門建議社會車輛選擇繞行路線，保障應急救援車輛優先通行。

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地震發生後，國道317線K1691+000—K1793+000路段（索縣縣城至比如縣扎拉鄉方向）有山體落石，那曲公安交警部門已對該路段實施雙向全封閉交通管制。管制期間，除應急搶險、救援、公務保障車輛以外，禁止所有社會車輛通行，解除時間待定。

西藏那曲市巴青縣震源周邊 未來3天易出現短時陣雪

記者從西藏那曲市氣象台獲悉，預計未來3天，那曲市巴青縣崗切鄉、瑪如鄉及周邊區域以多雲天氣為主，午後易出現短時陣雪，風力7級左右。

10月22日22時33分，西藏那曲市巴青縣發生7.0級地震，震源深度10公里。氣象部門提醒，巴青縣崗切鄉、瑪如鄉高海拔陰坡路面，未來3天易出現短時積雪與暗冰，出行須注意道路交通安全。

目前，災區醫療救治和衛生防疫工作正有序開展，各項抗震救災工作仍在緊張進行中。