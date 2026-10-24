內地經濟學者任澤平公眾號涉違規　曾捲學員虧損逾千萬風波

內地知名經濟學者任澤平繼早前捲入付費VIP學員炒存儲晶片股慘蝕逾千萬元（人民幣，下同）的風波後，今日（24日）其微信公眾號「澤平宏觀」再出現異常，頁面顯示「該帳號因違規無法關注」。雖然原有內容未被下架，但已引發網民熱議。



任澤平經營的微信公眾號「澤平宏觀」今日被發現無法在微信中被搜尋及關注，點擊進入其主頁會彈出「該帳號因違規無法關注」的提示。不過，該帳號過往發佈的內容仍能正常閱讀，在被限制關注前，還曾推送了一篇題為《市場見底，反彈行情展開》的文章。至於任澤平的個人微博帳號，目前則未受影響，仍可正常瀏覽及關注。

曾捲VIP學員爆倉風波 遭學員大罵「沒底線」

今年7月，一名花費2980元加入「澤平宏觀VIP群」的學員，在群組內大罵任澤平「為了會員費沒有底線」。該學員聲稱，因聽信任澤平對「科技牛」的判斷，滿倉兼融資重押多隻存儲晶片股（如德明利及江波龍），最終遇上股市大跌，爆倉虧損超過1000萬元，直言自己「一輩子毀了」。

爆倉押存儲晶片股慘蝕千萬 學員大罵知名經濟學家任澤平｢沒底線｣

事件發酵後，任澤平發聲明澄清團隊從不推薦個股，所有商品頁面亦有說明課程不涉及具體操作指導。該學員事後承認，投資決定及加槓桿操作均屬自行判斷，任澤平團隊並未明確建議買入特定股票。儘管如此，任澤平團隊隨後還是解散了所有的VIP群聊，並刪除部分此前「看多」科技股的貼文。

曾被視為「恒大國師」 屢次遭微博禁言

現年47歲的任澤平擁有清華大學經濟管理學院博士後學歷，早年因準確預測2014至2015年內地A股牛市而聲名大噪。他曾在2017年獲恒大集團創辦人許家印重金禮聘，出任集團首席經濟學家，年薪高達人民幣1500萬元，一度被外界視為「恒大國師」。不過他其後曾澄清，自己並未進入恒大核心決策層，並曾內部諫言降負債不果。

現年47歲的任澤平擁有清華大學經濟管理學院博士後學歷，早年因準確預測2014至2015年內地A股牛市而聲名大噪。（新浪財經）

近年任澤平積極轉型至自媒體及知識付費領域，多次引發爭議。他在2023年更涉足生髮產品創業，但相關公司因宣傳涉及虛假或引人誤解內容，早前被北京市市場監督管理局罰款8萬元。

內地經濟學家任澤平遭微博禁言 疑引漢武帝詔文影射經濟問題

2024年任澤平曾因與深圳東方港灣投資管理有限公司總經理但斌就股市展開言論交鋒，雙方均遭禁言。任澤平主張看好A股，但斌則警告股市風險，兩人爭論引發廣泛關注，該年12月他又在微博發文引用「輪台詔」內容被指影射中國經濟問題，遭微博禁言。