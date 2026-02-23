內地經濟學者任澤平：今年降息放水超預期　實現人生逆襲大運之年

「前恒大軍師」、內地經濟學者任澤平發文指，預計2026年將發生七件大事，中美大降息、AI超級應用大爆發、AI中國力量崛起、地緣動盪加大、大宗商品元年、信心牛、樓市二八分化。



他預計2026年美聯儲降息放水將超預期，美國總統特朗普正推行「降息+弱美元」策略，目標降低債務負擔，吸引製造業回流，並形容今年將是「實現人生逆襲的大運之年」。



文中提到，特朗普試圖透過降息放水，實現債務貨幣化，與關稅不同，相當於向全球收鑄幣稅。特朗普在首個任期就推出過「無上限QE」（量化寬鬆），導致之後的高通脹，過去這些年，幾輪量化寬鬆下來，聯儲局資產負債表規模從2008年初的9,222億美元上升至2026年2月的6.6萬億美元，18年擴張了7.2倍。

他指出，在「降息+弱美元」的大背景下，疊加AI對大宗商品需求暴增，全球不僅在去美元化，還在去貨幣化，貴金屬、銅、稀有金屬、碳酸鋰、晶片等實體資產價格大漲，全球市場包括歐美和亞洲均創新高，這相當於貨幣的購買力大幅貶值。

任澤平預計2026年美聯儲降息放水將超預期，美國總統特朗普正推行「降息+弱美元」策略，目標降低債務負擔，吸引製造業回流。（Reuters）

AI超級應用大爆發

AI方面，任澤平表示，AI革命正處於爆發初期，隨著GPU、算力中心大規模部署，成本大幅下降，AI將在2026年出現商業化落地的超級應用，大模型、AI Agent、無人駕駛、AI醫療、人形機器人、腦機介面、商業航天、衛星通訊將徹底改變世界。

他續稱，各國正開展一場AI競賽，開啟大規模新基建資本開支，帶動大宗商品價格暴漲。白銀、有色、能源、太陽能、化工，早已不再是傳統的老登，而是小登。AI的背後是算力，算力的背後是電力。 AI不是風口，是海嘯。康波周期迎來第四次科技革命，這是改變人生命運的歷史性機會，60年一遇。他強調AI泡沫會短暫出現，但終將被未來的商業化買單。