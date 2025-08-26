A股挑戰4000點關　任澤平稱牛市十年一遇　下半年擁10大趨勢

今年A股表現相當突出，上證指數創下十年新高，正挑戰4000點大關。內地經濟學家任澤平於微信公眾號「澤平宏觀展望」發文，指出「此輪牛市將是十年一遇，堪稱史詩級別」，又指出本輪牛市從去年9月起步，已持續近1年，與2014年至2015年時牛市時長持平。他更預期本輪牛市時長，有望超過對上一輪牛市。



股市上揚帶來30萬億財富效應

他指出從升幅來看，上證指數去年低點為2690點，截至8月25日指數漲幅高達45%，創10年新高。創業板指數從去年低點到8月25日漲幅高達79%。北證50從去年低點到8月25日漲幅高達1.7倍。這種量級的漲幅為十年一遇。從交易量看，去年9月24日之前，股市交易量萎縮至幾千億元（人民幣‧下同），近期交易量突破3萬億。從股市市值看，從去年最低谷的70萬億元，上漲到近期的100萬億元，帶來30萬億元財富效應。

他又表示這一輪牛市並不是基本面驅動的。自去年9月24日以來，經濟在波動尋底，談不上強勁復甦；5月以來經濟數據出現二次探底，但A股卻出現加速上漲經濟，反映這一輪牛市再次打破「股市是經濟的晴雨表」。從各方面交叉檢驗來看，這是一輪「信心牛」，這一輪多頭市場的驅動力來自分母的風險偏好提升和無風險利率下降，這兩個因素是相互強化的。

人工智能及半導體成股市動力

任澤平稱，從這一輪牛市上漲的主要板塊來看，主要來自高風險偏好板塊，例如以人工智慧、機器人、晶片半導體、創新藥、軍工、新消費等為代表的高風險偏好成長股板塊。從市值大小來看，也主要是以小微盤股為代表的高風險偏好品種。這是這輪牛市的主漲方向和主線索。

A股持續上揚，現時正在挑戰4000點關。（新華社）

料下半年有十大趨勢

任澤平認為面對全球貿易戰風起雲湧，地緣衝突此起彼伏，下半年有十大趨勢：

1.我們正處於大周期尾聲，民粹主義和逆全球化盛行，全球秩序混亂，地緣衝突此起彼伏，全球經濟和貿易放緩，中國企業出海是大勢所趨。

2.中美關稅戰是持久戰，美國面臨經濟壓力與市場負回饋、多國反制與國際壓力，對中國的遏制戰略始終存在，仍需警惕特朗普執政壓力消退後，全球貿易摩擦繼續升級。

3.十年前作者判斷中國「經濟L型」，如今L型的一橫正在出現，經濟有築底跡象，進入5%左右中速增長區間。但自5月以來經濟顯現下行壓力，有必要啟動新一輪大規模經濟刺激。

4.下半年經濟觸底回升的關鍵：一是民營經濟的信心修復，二是房地產市場的軟著陸，三是新質生產力的大發展，這是三大政策發力點。

5.第四次科技革命大爆發，這一輪中國可望實現彎道超車，人工智慧、新能源、無人駕駛、固態電池、商業航太等領域湧現新機遇。

6.中國從投資驅動向消費驅動升級，消費發展路徑借鏡日本，情緒價值、性價比消費、大健康是未來消費的三大新機會。

7.房地產大開發時代落幕，後房地產時代大分化，一二線城市以價換量，三四線步入漫長去庫存，抓住「金九銀十」窗口，主動提振市場信心，應對下行壓力。

8.人口老化、少子化、不婚化加速到來，全面放開生育，加速建構生育支持體系。

9.過度內捲沒有贏家，破除中國式內捲，既要引導市場出清，還要採取行政手段。

10.下半年市場展望：受惠於第四次科技革命，硬科技、新消費熱點頻出，受惠於地緣衝突頻繁和全球軍備競賽，黃金和軍工迎來歷史性產業景氣。