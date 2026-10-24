iPhone Duo災情到手故障　多人曬圖內屏壞點　苦主：快樂沒5分鐘

蘋果首款摺疊手機 iPhone Duo 於本月 23 日正式開賣，惟發售首日即傳出有拿到新機的用戶反映手機內屏出現故障，有苦主喊「iPhone Duo快樂沒有5分鐘」。官方定價顯示，在未購買 AppleCare+ 的情況下，iPhone Duo 內屏保外維修預估費用需 7998 元（人民幣，下同）。



有拿到新機的用戶反映手機內屏出現故障。（小紅書@陳叔叔的小房間）

多名內地網民在小紅書反饋，iPhone Duo屏幕出現故障損壞，有人右半部屏幕更被一條細裂紋貫穿，並伴隨一排疑似壞點，還有人屏幕全部花掉。其中一名網民稱，「iPhone Duo快樂沒有5分鐘，耽誤一上午，現在去蘋果網點看什麽問題」，評論區不少網民也放出自己iPhone Duo出現的各種問題，有用戶稱屏幕反光很嚴重，還有用戶吐槽拍照銳化嚴重。

多名內地網民在小紅書反饋，iPhone Duo屏幕出現故障損壞。（小紅書）

多名內地網民在小紅書反饋，iPhone Duo屏幕出現故障損壞。（小紅書）

除內地市場外，海外亦陸續出現iPhone Duo故障問題。據科技媒體Cult of Mac消息，一名澳洲用戶新機到手僅約 6 小時、累計開合不足 20 次，在向朋友展示展開機身時，先感到鉸位下方有異樣阻力，隨後傳出脆響，屏幕隨即沿鉸鏈裂開，內屏表面與外部鉸鏈無磕碰或夾痕，之後蘋果已為其更換新機。此外，討論區 Reddit 亦有網民上傳疑似日本店舖展示機屏幕損壞的相片，惟真實性尚待核實。

有分析指，iPhone Duo的鉸鏈存在問題，但規模不算大，有可能是裝配公差導致，而非設計問題，具體情況待後續觀察。

除內地市場外，海外亦陸續出現iPhone Duo故障問題。（互聯網圖片）

iPhone Duo 開售首日，蘋果也已同步上載官方自助維修手冊與支援文件，涵蓋電池、屏幕及鉸鏈等零件更換流程，並列明設備可能出現開合異響、鉸鏈鬆動、彎曲或無法完全開合等異常狀況，提醒用戶依指引排查。

售後安排方面，若經官方檢測確認屬非人為損壞，蘋果將提供免費換機服務；但若判定為人為磕碰，機主則須自費。官方定價顯示，未購買AppleCare+時內屏損壞保外維修預估7998元，購買後內屏及意外損壞服務費為628元。