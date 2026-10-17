iPhone Duo預購秒罄內地溢價7千　7分鐘搶光線下配額取貨排到2027

北京時間10月16日晚8時，蘋果首款摺疊屏手機iPhone Duo正式開啟線上預購。預購開啟後，iPhone Duo各版本均快速售罄，官網與各大內地電商一度集體「藍屏」，「iPhone Duo搶瘋了」「iPhone Duo發貨已排到12月」等話題登上微博熱搜。據悉，iPhone Duo官方定價15999元（人民幣，下同）至26499元，而得物等平台的首批現貨溢價最高達7143元。



許多網民表示沒搶到iPhone Duo首發。（小紅書）

綜合內媒《南方日報》、《封面新聞》報道，開售前，iPhone Duo的預約熱度已顯現，京東渠道預約量超過200萬，遠超同期常規旗艦機型的預約表現。剛開放預購後，AppleStore的iPhone Duo各配色、版本均可預訂，線下提貨和線上配送時間均為10月23日。但僅僅過了7分鐘，廣州、深圳各蘋果直營店均已無法取貨。

開售前，iPhone Duo的京東渠道預約量超過200萬。（京東）

在淘寶、京東等內地電商平台反覆提示「訪問人數過多」，不到20分鐘，第三方平台即顯示無貨。當晚，多人在社交平台發布訂單截圖顯示，發貨時間已經順延8至9周，最長排到了2027年1月23日。

僅過了7分鐘，廣州、深圳各蘋果直營店均已無法取貨。（Applestore）

多人在社交平台發布訂單截圖顯示，發貨時間已經順延8至9周，最長排到了2027年1月23日。（Applestore）

據官網顯示，iPhone Duo官方定價15999元至26499元，得物等內地潮流網購平台的首批現貨價格顯示，256GB白色、黑色版本均價分別約為21407元、22085元，較官方價高5408元、6086元；512GB白色、1TB黑色版本分別漲至24731元、28642元，後者逼近2.9萬元，溢價7143元居首。

得物平台溢價5000元至7000元不等。（得物）

一位成都消費者說，「刷了三天，加價五千多拿下256GB黑色，就想成為朋友圈第一個用上摺疊屏iPhone的人。」他表示，首批的稀缺本身就是價值。另一位觀望者說，「按往年規律，最多等一兩個月，價格和品控都會更穩。」評論區裏，浙江網友曬出「杭州已加價7000元」的報價，「首發搶不到就晚點買」「不急不急」的留言也獲讚不少。

有網民用多台設備搶購。（小紅書）

公開資料顯示，iPhone Duo於今年9月在蘋果公司秋季發布會上亮相，提供星光白和夜空色兩種配色，國行256GB版本售價15999元，頂配2TB版本售價26499元，是蘋果史上定價最高的iPhone。

iPhone Duo

作為蘋果推出的首款摺疊屏手機產品，iPhone Duo展開後內屏是一塊7.6英寸超視網膜XDR內屏，摺疊後外屏5.4英寸。iPhone Duo在系統視覺上也進行了重大改變，例如控制欄移至側邊縱向排列，Wi-Fi、電量、訊號的顯示方式也有重大更改。

另外，展開狀態的 iPhone Duo 也是蘋果迄今最薄的 iPhone，和 iPhone Air 一樣僅支持 eSIM。