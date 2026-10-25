谷愛凌穿DIOR禮服戴花見蘇州市委書記　網民掀兩極激辯

10月23日，世界冠軍谷愛凌在蘇州參與2026 VOGUE時尚之力盛會，同日，又獲蘇州市委書記范波接見。在與市委書記會面時，谷愛凌穿著DIOR高級訂製禮服，鬢邊兩朵繡球花引人矚目，引發熱議。



谷愛凌。（微博@青蛙公主愛凌）

谷愛凌與蘇州市委書記會面。（微博@青蛙公主愛凌）

谷愛凌。（微博@青蛙公主愛凌）

10月23日，2026 VOGUE時尚之力盛會（Forces of Fashion）在蘇州高新區獅山文化廣場舉行。現場群星雲集，世界冠軍谷愛凌亮相盛會。她表示，非常開心來到「福氣之城」蘇州，在這裏看到了歷史與未來的結合。

據《蘇州日報》消息，同日（10月23日），蘇州市委書記范波會見了到蘇州參加VOGUE時尚之力盛會的中國女子自由式滑雪運動員谷愛凌。谷愛凌與蘇州市委書記會面時，依舊身著當日參加活動的DIOR高級訂製禮服，在鬢邊裝飾兩朵簪花，引發熱議。

谷愛凌。（微博@青蛙公主愛凌）

有網民認為她穿着不得體，指「在什麼場合穿合適的衣服不是最基本的禮儀嗎？」「去商業場合娛樂場合穿成這樣還好，日常的話就有些別扭了。」

也有人認為不必上綱上線：「人家從秀場直接來的，衣服都沒來得及換，而且這是迪奧高定（高級訂製），有什麼問題？」「和蘇州園林有一種契合！沒有覺得不得體！那麼貴的禮服還不得體？」

谷愛凌。（微博@青蛙公主愛凌）

谷愛凌。（微博@青蛙公主愛凌）

還有觀點指出，谷愛凌耳邊的花朵裝飾也是簪花的一種，簪花本來就是中國文化的傳統，在蘇州並不違和。《中國青年報》曾介紹，簪花在中國的歷史悠久，可追溯到數千年前，其形式也歷經變遷。漢代女性已佩戴簪花於髮髻，至唐朝，簪花成為潮流。宋朝時更是盛行，連男人也流行簪花。

《簪花仕女圖》

南宋畫家蘇漢臣《貨郎圖》中鬢邊簪花的男子。

蘇州市委書記：冀谷愛凌幫助蘇州更好推廣普及冰雪運動

在會面中，蘇州市委書記范波代表市委、市政府對谷愛凌來蘇州參加活動表示歡迎。他說，谷愛凌是冬奧自由式滑雪項目史上奧運獎牌、金牌數量最多的優秀運動員，為祖國贏得了榮譽，為當代青年樹立了榜樣；同時積極參與公益事業，主動擔當社會責任，所展現的精神品質與蘇州開放包容、敢為人先的城市特質十分契合。希望充分發揮自身影響力，幫助蘇州更好推廣普及冰雪運動、大力發展群眾體育，激勵更多青少年發揚拼搏精神、綻放青春光芒。

谷愛凌與蘇州市委書記會面。（蘇州日報）

谷愛凌感謝蘇州的熱情接待。她表示，作為當代青年，將保持學習，不懼困難、不怕失敗，不斷挑戰自我、超越自我。她說，蘇州是一座人文底蘊深厚、充滿現代活力的美麗城市，將積極推介，讓更多人特別是年輕人充分了解和感受蘇州的自然之美、人文之美、創新之美、開放之美。