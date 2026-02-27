谷愛凌摯愛的外婆離世　南京檔案館公布她的戶籍卡和年輕照片

中國滑雪巨星谷愛凌（Eileen Gu）冬季奧運繼上屆豪取2金1銀，今屆亦獲1金2銀佳績，累積6面奧運獎牌，繼續刷新自由式滑雪女將史上第一人的紀錄。



據此前報道，谷愛凌在頒獎禮完結前都保持燦爛的笑臉，可是谷愛凌之後得悉外婆離世的消息，在賽後記會大哭，祖孫間深厚的感情令人動容。



南京市檔案館日前也公開披露，指出馮國珍來自江蘇南京，館藏中至今保留著她的戶籍卡和學籍檔案，一筆一劃記錄著她曾在南京生活、學習和成長的痕跡更有她學生時期的相片。

據谷愛凌此前受訪時提到，外婆是她人生中最重要的榜樣，「像一艘航船，掌舵自己的人生」。谷愛凌的外婆馮國珍是上海交大高材生、原交通運輸部高級工程師，曾赴美照顧谷愛凌的生活，從小教她說漢語、吃中餐，每年帶她回北京感受中國文化。

谷愛凌的奶奶馮國珍（谷愛凌稱呼外婆馮國珍為奶奶）畢業於上海交大，是交通運輸部的退休幹部，原交通部體改司高級工程師。

微信公眾號「交通運輸部」曾發布文章《原來谷愛凌的姥姥是咱馮工啊》。其中介紹，從小在美國生長的谷愛凌，之所以對中國有這麼深厚的感情，和馮國珍有密不可分的關係。

在一次接受內媒採訪時，谷愛凌介紹自己的外婆來自南京，「她是家裡的主廚，總能看到她在廚房裡忙來忙去，她有很多拿手菜，但我最喜歡她包的餃子。」

「從小我奶奶就特別愛說『我們愛凌是最棒的』。」谷愛凌說當自己的鋼琴才彈三級考級，外婆就說她彈得跟十級一樣好。

讓谷愛凌印象深刻的是，小時候有一次參加學校的跑步比賽，途中暫列第二名，外婆就站在一個人特別多的地方，用英文大聲地給谷愛凌加油，「Eileen NO.1，Eileen NO.1！」這在幼年的谷愛凌心中種下了一顆種子，「想當最好的。」

谷愛凌在接受央視採訪時，談到外婆離世的消息，忍不住淚灑現場。她表示，昨晚還夢到了外婆，最後一次見面時，她告訴外婆：「我會和你一樣勇敢。」谷愛凌說，外婆在她成長過程中佔據着極其重要的位置，是她始終仰慕的榜樣。

在參加本屆冬奧會前，谷愛凌曾去探望了病重的外婆，「我知道（她離世）這種情況是有可能發生的」。「她非常堅強，是一個戰士。」她回憶道，「很多人只是順着生活往前走，但她不是。她像一艘航船，掌舵自己的人生，把生活變成她想要的樣子。」