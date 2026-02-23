冬奧｜谷愛凌的「平行世界」　出身東北普通家庭　李方慧逆襲摘銀

北京時間2月23日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽，中國選手谷愛淩成功衛冕，李方慧獲得銀牌，中國隊包攬冠亞軍。雖然都來自中國，但與出生在美國灣區，從小就被稱為「天才少女」谷愛凌不同，22歲李方慧出生在東北普通家庭，她的奧運之路更像大眾熟知的鄰家女孩，平凡踏實「接地氣」。



北京時間2月22日，在米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，李方慧在第三輪得到93.00分，力壓老對手英國選手佐伊·阿特金（Zoe Atkin），為中國隊贏下一枚寶貴的銀牌。

頒獎儀式結束，在混合採訪區李方慧受到中國媒體搶著提問，有人問其會怎麽慶祝這枚銀牌，她脫口而出：「我要回家見我爸媽！」與谷愛凌比賽時有母親陪伴不同，李方慧上次回家，還是一年前在家門口哈爾濱比完亞冬會時，利用短暫空隙回家見父母，然後一直在外訓練、比賽。

金牌選手的谷愛凌在美國灣區的高知華人家庭長大，從小就接受最好的滑雪教育，9歲時已成為全美青少年冠軍，「天才少女」的光環從那時起便陪伴著谷愛凌，在北京冬奧會後，更成為全球矚目的大明星。北京、米蘭兩次冬奧會，谷愛凌3金3銀的成績更是讓她在22歲就成為奧運會歷史上最偉大的自由式滑雪選手。

李方慧則出生在哈爾濱通河縣一個最普通的家庭，家里務農，每年種植一季水稻。李方慧從小也由奶奶照看，9歲是因參加跑步比賽第一個衝過終點，被選材的教練看中，進入少年體校。李方慧的母親曾接受內媒《新黃河》採訪時說，「方慧是個特別要強的孩子。常常是別人練習結束了，她還要單獨給自己加練，特別是動作練習不流暢時，她總是憋著一股勁，非要練到自己滿意才可以。」

當然，李方慧也具有過人的天賦。10歲她就進入了哈爾濱市級專業隊，13歲成為國家集訓隊的一員，正式進入國家培養體制。

15歲時，全國自由式滑雪U池錦標賽，李方慧拿下了自己的第一個全國冠軍。同樣是15歲的年紀，谷愛淩拿到自己第一坡面障礙世界盃分站賽冠軍。16歲那年，谷愛淩又拿到第一個U池世界盃分站冠軍。隨後她宣布將代表中國出戰北京冬奧會。

2020年的洛桑青年冬季奧運會，17歲的谷愛淩第一次在世界大賽上展現自己的全面性，U池和大跳台都是金牌，坡面障礙是銀牌，震驚滑雪界。但谷愛淩太耀眼，沒有太多人在意到那次U池銀牌是李方慧。2021年，李方慧奪得全國自由式滑雪U型場地女子組冠軍；2022年初，她通過世界盃分站賽，成功拿到了北京冬奧會的參賽資格。

第一次參加奧運會，李方慧在U池比賽里拿到第5名，這已經是國家體制培養出來的選手在這個項目上的最好成績，而谷愛淩則在北京冬奧會獲得2金1銀的頂級成績，具備橫跨自由式三個項目的世界最頂尖水平。

北京冬奧會後，谷愛淩成為萬眾矚目的體育明星，代言廣告讓她成為世界上年收入最高的女性選手之一，僅次於幾位女子職業網球運動員。在學業上她也以優異成績考入斯坦福大學。此外，她的身影出現在全球各大時尚派對和潮流雜志上。

世界杯卡爾加里站，李方慧力壓阿特金奪冠。（鳳凰網）

同一時期，李方慧依靠中國體育系統的特殊制度，進入北京體育大學冰雪運動學院就讀本科。不過李方慧沒時間真正去學校上課，她要不停地在世界各地訓練、巡回比賽，為米蘭冬奧會沖擊獎牌做艱苦的努力。米蘭之前，李方慧僅有兩個滑雪裝備品牌為她提供支持。她的訓練、參賽經費全部需要依靠國家隊提供，所以她不敢有絲毫松懈。

在備戰米蘭冬奧期間，李方慧曾在訓練中鎖骨骨折。之後她的傷病反覆出現，甚至一度連最基礎的540轉體都難以完成。李方慧母親曾勸女兒放棄，但李方慧卻堅持，「我要對得起這些年流的汗」李方慧的倔強換來了職業生涯的又一個轉捩點，2024年，在教練團隊開始對她進行系統性的心理幹預和體能重建之後，李方慧迎來了爆發期。

2024/2025賽季，李方慧連續拿到世界盃崇禮站亞軍、世界盃阿斯彭站亞軍、哈爾濱亞冬會冠軍、世界盃卡爾加里站冠軍、世錦賽亞軍、X Games亞軍，並與佐伊-阿特金（Zoe Atkin）並列獲得世界盃年終總積分第1名，捧起了賽季MVP才能得到的水晶球獎盃。、

第九屆哈爾濱亞冬會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，李方慧為中國代表團奪得本屆亞冬會首枚金牌。

第九屆哈爾濱亞冬會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，身為替補的李方慧臨危受命，以95.25分的高分強勢摘金，為中國代表團奪得本屆亞冬會首枚金牌。從替補到冠軍，李方慧被冠以「逆襲女王」的稱號。而一系列成績意味著，李方慧已成為世界頂級選手，有機會在米蘭向獎台衝擊。

谷愛凌和李方慧的成長過程像兩個平行世界，對冰雪運動的堅持和汗水，讓她們在賽場相遇。谷愛淩曾評價李方慧是「訓練場上打不倒的冰雪鬥士」。

雖然比起「天才少女」谷愛淩在雪場上能夠恣意揮霍才情，李方慧必須竭盡全力保持穩定。但在正式出發米蘭之前，李方慧接受《中國體育報》採訪時表示，第二次參加奧運會「要更注重細節，控制失誤，把自己的動作完成得更標準、更完美一些。帶著熱愛與經驗奔赴賽場，享受奧運時刻，更要挑戰全新自我。」她希望能夠在奧運賽場上「享受挑戰」。

在米蘭賽場李方慧不僅表現穩定，也提升動作難度享受比賽、享受挑戰。預賽的第二輪中，她沒有固守成規，而是果斷提升動作難度，成功串聯包括900、1080轉體在內的高階動作鏈，「難度+穩定」的臨場表現為她贏得了90.00分的高分，以第二名的成績晉級決賽。

決賽中，李方慧繼續穩定表現，在第一輪得到81.25分之後，接下來兩輪越滑越好，次輪得到91.50分超越阿特金，最後一輪更是將分數提升到93.00分，僅落後谷愛淩1分。賽後谷愛淩主動沖過去與李方慧擁抱，四年後兩個人攜手站上領獎台。這也是李方慧的第一枚奧運獎牌。

賽後，李方慧發文總結米蘭冬奧會稱，賽前說「要是能拿塊銀牌就好了」，沒想到真「吹中了」，「我做到了，沒有辜負我這一路走來的付出與努力，也沒有辜負大家對我的期待。」她也感謝谷愛凌，並祝賀她衛冕，她表示從2020年開始一直共同進步，讓她「學到很多」，「我們中國隊的姑娘們，場上是對手，場下是家人，這種並肩作戰的感覺，比什麽都珍貴。」