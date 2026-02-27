谷愛凌冬奧奪冠「頂撞」美國政要？

人紅是非多，米蘭冬奧會落下帷幕，圍繞「冰雪公主」谷愛凌的爭議還在延燒，原因是這名出生美國、歸化中國的自由式滑雪運動員，和美國政要槓上了。



2月22日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，中國選手谷愛凌奪金。（新華社）

事情最早發生在冬奧會期間，先是美國副總統萬斯向谷愛凌的「忘恩負義」發難。萬斯上周二（2月17日）在福克斯新聞的一檔節目上說，他會希望一個「在美國長大，受益於美國教育體系，以及讓這個國家偉大的自由與權利的人」，能夠選擇代表美國參賽。

萬斯同時表示，他會支持美國運動員，因為他們認同自己是美國人，話語中透出一股酸味。

美國副總統萬斯（JD Vance）（Reuters）

從2022年北京冬奧會代表中國參賽開始，圍繞谷愛凌國籍與身份的爭議就沒有斷過。她曾表示，對美國和中國都很感激，「當我在美國時，我是美國人；當我在中國時，我是中國人」。是圓滑，是牽強，又或是高情商，見仁見智，但谷愛凌在這類問題面前，早已是遊刃有餘。

這一次面對萬斯的批評，她的回應也是滴水不漏。谷愛凌通過媒體先是隔空讚美萬斯：「我受寵若驚。謝謝你，JD（萬斯名字的縮寫）！真是貼心。」

隨後，這位深諳處理敏感話題之道的雪上萬人迷，又對萬斯祭出犀利的一刀，直言感覺自己「有點像某些美國政治力量的出氣包（punching bag）」。

2月22日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽，中國選手谷愛凌慶祝奪冠。（新華社）

谷愛凌還犀利地點出了萬斯批評她背後的中美競爭色彩，稱很多運動員代表其他國家參賽，但人們只對她這樣做有意見，「因為他們把中國視為單一整體，他們就是討厭中國」。

帶着勝利者的自信，這名年僅22歲的運動員還一針見血地說，自己飽受批評，「是因為我贏了，如果我表現不好，我想他們就不會這麼在意」。說白了，谷愛凌的成功刺激到了美國政要，如果她寂寂無名，誰還在乎她代表的是美國還是中國。

不過，谷愛凌這邊才回擊，美國財長貝森特立刻進來摻了一腳。不知道是不是要為同僚扳回一局，貝森特直斥谷愛凌「出賣」。同樣在福克斯新聞的採訪中，他把谷愛凌比作億萬富翁、民主黨捐款人索羅斯，稱「美國對她很好，她卻出賣自己投靠中國」。

貝森特直斥谷愛凌「出賣」。同樣在福克斯新聞的採訪中，他把谷愛凌比作億萬富翁、民主黨捐款人索羅斯，稱「美國對她很好，她卻出賣自己投靠中國」。圖為索羅斯（Getty）

體育政治化是老生常談的課題，歸化運動員因為涉及國家利益、民族情感，爭議更是從未間斷。對於歸化他國的運動員，中國輿論場也曾有過類似的憤慨。

早在1994年的廣島亞運會，因為「讓球」風波遠嫁日本、改名小山智麗的原中國乒乓國手何智麗，一路過關斬將，擊敗有「雙保險」之稱的中國名將鄧亞萍與喬紅，爆冷獲得乒乓球女單冠軍。小山智麗贏球後一聲聲吶喊口號「呦西」，刺痛無數憤怒的中國觀眾，她也一度被扣上「叛國」「賣國」的帽子。

當年中國社會發泄在小山智麗身上的激烈情緒，既源於積貧積弱的中國體育對於舉國體制培養出來的人才「倒戈」的痛惜，也交織着中日之間沉重又敏感的歷史糾葛。而當時歸化運動員並不普遍，社會對於運動員在國家意志、個人職業生涯與故土感情之間的權衡與取捨，也還遠沒有形成成熟和理性的認識。

原中國國家隊隊員何智麗。（《福原愛：鏡頭下的四分之一個世紀》節目截圖）

如果說當年中國對小山智麗的苛刻，是弱勢心態下一種「怕輸」的應激防衛，那麼向來自信、包容、開放的美國，如今對身披中國戰袍的谷愛凌破防，透出了一種「怕被超越」的焦慮，倒是讓人有些不習慣。

說到底，谷愛凌的身份與國籍，早就超越了體育競技的範疇，成為中美廣泛地緣政治角力的一部分。她的選擇，無論站在中美哪一方的角度，都是對國家歸屬感和忠誠度的丈量，更會被視為制度優越性較量的風向標。

作為一名擁有雙重文化底色的混血精英，她身上有中美兩種截然不同體系的投射，她也是中美價值觀敘事爭奪戰中，極具分量的背書者。當谷愛凌代表中國登上奧運領獎台、頻頻在公開場合表達對中國文化的認同與熱愛，這無疑為中國在國際輿論場提供了有力的敘事素材，構成制度優越的生動佐證。在中國民眾眼裏，美國培養出來的精英「向東看」，帶來的是一種久違的認同；而站在美國的角度，則是向心力弱化的信號，此消彼長，一方變得更自信，一方自然更加焦慮。

在本屆冬奧，代表中國參賽的谷愛凌（Eileen Gu）與代表美國參賽的劉美賢（Alysa Liu）成為話題人物。（左：路透社/右：ig@谷愛凌）

看到萬斯和貝森特對谷愛凌流露出的醋意甚至敵意，有中國網民得意地認為「中國贏了」。圍繞谷愛凌的爭議，或許映照出當下中美兩國不同的心態，但若放下這些宏大敘事，回歸到運動員本身，她的選擇可能遠比想像中純粹——在哪裏生活、代表哪個國家，或許只是現實的個人利益與商業考量。無論中美，如果能以平和而自信的心態，看待每個像谷愛凌那樣在多重文化中穿梭、在複雜身份中尋找自我的個體，不再依據他們的選擇來證明自身正確，那或許才是真正的贏了。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

