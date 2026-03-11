劉美賢大方為谷愛凌發聲：她人非常好　批評她的人很矛盾

在本屆冬奧，代表中國參賽的谷愛凌（Eileen Gu）與代表美國參賽的劉美賢（Alysa Liu）成為話題人物。美國政界與輿論將劉美賢對美國的「忠誠」與谷愛凌的「不忠」做比較，引發網民議論。



近日，劉美賢接受美媒《紐約時報》採訪時讚揚谷愛凌「人非常好」，對批評谷愛凌的網民，她表示「這些人有點矛盾」。



冬季奧運2026花式溜冰女子個人決賽，劉美賢（Alysa Liu）力壓兩位日本強敵贏得金牌。（路透社）

2月22日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽，中國選手谷愛凌奪冠後向觀眾致意。（新華社）

《紐約時報》6日刊出對冬奧女子花式滑冰金牌得主劉美賢的長篇專訪，其中問到谷愛凌決定代表中國參加自由式滑雪參賽一事，以及關於外界將她兩人相比較的看法時，劉美賢表示，「我覺得那些因為她代表中國而批評她的人有點矛盾」。

2月22日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，中國選手谷愛凌奪金。（新華社）

冬季奧運2026花式溜冰女子個人決賽，劉美賢（Alysa Liu）力壓兩位日本強敵贏得金牌。（路透社）

她指出，她13歲時就認識年長她2歲的谷愛凌，她們都來自三藩市灣區。她讚揚谷愛凌「人非常好」。對於谷愛凌代表中國隊參賽引發的議論，劉美賢表示：「這只是運動，代表哪個國家其實沒有那麼重要。運動就是運動，她熱愛競爭、熱愛這項運動。我覺得這才是最重要的。去有機會的地方發展，沒有什麼好羞愧的」。

劉美賢還認為，那些因為谷愛凌代表中國出賽而羞辱她的人「很矛盾」。她笑稱：「她的媽媽本來就是移民，你們以前可能會叫她『回中國去』，結果現在她真的去了中國，你們又生氣」。

此前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾公開批評谷愛凌選擇代表中國參賽是「出賣」行為，劉美賢則獲得美國輿論的讚譽。