劉美賢大方為谷愛凌發聲：她人非常好 批評她的人很矛盾
撰文：吳真銘
出版：更新：
在本屆冬奧，代表中國參賽的谷愛凌（Eileen Gu）與代表美國參賽的劉美賢（Alysa Liu）成為話題人物。美國政界與輿論將劉美賢對美國的「忠誠」與谷愛凌的「不忠」做比較，引發網民議論。
近日，劉美賢接受美媒《紐約時報》採訪時讚揚谷愛凌「人非常好」，對批評谷愛凌的網民，她表示「這些人有點矛盾」。
《紐約時報》6日刊出對冬奧女子花式滑冰金牌得主劉美賢的長篇專訪，其中問到谷愛凌決定代表中國參加自由式滑雪參賽一事，以及關於外界將她兩人相比較的看法時，劉美賢表示，「我覺得那些因為她代表中國而批評她的人有點矛盾」。
她指出，她13歲時就認識年長她2歲的谷愛凌，她們都來自三藩市灣區。她讚揚谷愛凌「人非常好」。對於谷愛凌代表中國隊參賽引發的議論，劉美賢表示：「這只是運動，代表哪個國家其實沒有那麼重要。運動就是運動，她熱愛競爭、熱愛這項運動。我覺得這才是最重要的。去有機會的地方發展，沒有什麼好羞愧的」。
劉美賢還認為，那些因為谷愛凌代表中國出賽而羞辱她的人「很矛盾」。她笑稱：「她的媽媽本來就是移民，你們以前可能會叫她『回中國去』，結果現在她真的去了中國，你們又生氣」。
此前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾公開批評谷愛凌選擇代表中國參賽是「出賣」行為，劉美賢則獲得美國輿論的讚譽。
谷愛凌vs劉美賢成話題 胡錫進：讓中國人更看清美國社會小肚雞腸谷愛凌冬奧奪冠「頂撞」美國政要？賽後被問｢奪銀或丟金？｣ 谷愛凌：我是奪牌最多的自由式女運動員谷愛凌衛冕U型場地冠軍 刷新中國冬奧境外參賽最好成績谷愛凌摯愛的外婆離世 南京檔案館公布她的戶籍卡和年輕照片