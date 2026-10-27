內地首條冰島客運航線開通　旅客出行成本大降、海鮮24小時抵中國

國航首條冰島定期客運航線開通。中國國際航空「北京—哥本哈根—雷克雅未克」航線首航航班CA807從首都國際機場起飛，歷經15個多小時，於冰島當地時間10月26日上午，在冰島凱夫拉維克國際機場降落。



中國國際航空「北京—哥本哈根—雷克雅未克」航線首航航班從首都國際機場起飛，歷經15個多小時，於冰島當地時間10月26日上午，平穩降落在冰島凱夫拉維克國際機場。（央視新聞）

中國首條至冰島定期客運航線開通。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，冰島當地時間10月26日上午，國航「北京—哥本哈根—雷克雅未克」首航航班CA807降落在冰島凱夫拉維克國際機場，機場以民航傳統最高禮儀「水門禮」迎接。

冰島當地時間10月26日上午，冰島凱夫拉維克國際機場以民航傳統最高禮儀「水門禮」迎接。（央視新聞）

國航商務委員會副主任李東稱，這條航線不僅是中國到冰島的首條定期客運航線，也是東亞和東南亞地區到冰島正在營運的唯一一條定期客運航線。新航線從北京出發，經停丹麥哥本哈根，最終抵達冰島首都雷克雅未克，旅客可享受一票到底、行李直掛等服務，大幅提升出行便利性。

中國國際航空「北京—哥本哈根—雷克雅未克」航線首航航班從首都國際機場起飛，歷經15個多小時，於冰島當地時間10月26日上午，平穩降落在冰島凱夫拉維克國際機場。（央視新聞）

乘坐首航的旅客何艷軍介紹，在航線開通之前，旅客需要購買兩個航段的機票，「首先在票價上，新航班會大大地降低我們的出行成本，第二個，也縮短了我們的出行時間。」

公開資料顯示，雷克雅未克作為冰島政治、經濟、文化及交通中心，同時也是歐陸與北美之間重要的航空中轉節點。近年來，隨着中冰兩國人員往來日益密切，雙方在旅遊、經貿、綠色能源和極地科研等領域的交流合作不斷深化。新航線的開通，也將為兩國合作帶來新機遇。

近年來，隨著中冰兩國人員往來日益密切，雙方在旅遊、經貿、綠色能源和極地科研等領域的交流合作不斷深化。（央視新聞）

中國首條至冰島定期客運航線開通。（央視新聞）

冰島商業促進局行政總裁彼得·奧斯卡森表示，該航線的開通對冰島來說非常重要，「因為這是冰島首次與亞洲建立直航聯繫，冬季恰恰是我們最希望吸引中國遊客前來的季節」。他還稱，新航線帶來許多令人期待的商業機遇，「現在我們可以在24小時內將冰島的新鮮海產品運送到中國市場。」