買完機票僅3分鐘　旅客退票竟扣75%費用！航司：我們不是超市

近日，有網友反映稱購買機票後發現買錯日期，3分鐘內退票被長安航空扣掉75%費用，距離航班起飛還有7天，1130元機票僅退372元（人民幣，下同）。長安航空稱，機票不能和超市購物比，不能全退。



旅客反映：出票3分鐘退票被扣75% 距離起飛還有7天

圖片顯示距離航班起飛還有7天。（深圳報業）

湖南的王先生反映，他女朋友孟女士在9月21日晚上8時30分許，購買了一張9月28日從哈爾濱飛往長沙的機票，「在出票1分鐘內，我女朋友發現買錯日期，兩三分鐘內趕緊申請退票，申請退款時發現，所有選項都是只能退全部票價的20%或者25%。當時很倉促，又趕緊打電話聯繫長安航空的客服，工作人員說，全額退票退不了，申請攔截取消退款也取消不了。最後1130元的機票，只退款了372元。」

旅客買完機票3分鐘後退票 竟扣75%費用▼▼▼

王先生說，他向12326投訴了長安航空，「後來長安航空客服給我來電，語氣態度也不好，溝通下來，怎麼樣都是不能全額退款，問就說是長安航空公司規定。」

王先生認為很不合理，在網上搜索，有的航空公司有錯購兩小時內全額退票，還有的航司會根據地點或日期有不同的錯購退票政策。「距離起飛還有7天，購票兩分鐘就退款，對航司有什麼影響？結果扣了我700多元，這不是純搶錢嗎？純霸王條款！就算他們航司有規定，也不能這麼霸道吧？」

購票截圖顯示，孟女士機票票面為9月28日16:35哈爾濱出發，20:25到達長沙，經濟艙（A）。購票付款時間為9月21日晚8時33分，票價1130元；提交退票時間為8時36分，9月22日上午7時53分航司退款審核通過，7時56分退款完成372元。

長安航空：不能與購物退換貨相比 無法減免費用

在王先生提供的與長安航空溝通的錄音中，長安航空服務質量督查作最終回覆稱，其客票不予減免，因為不符合公司全退規定，屬於個人原因錯過，沒有辦法減免。「我們航司航班正常的情況下，旅客退票都屬於自願退票，不予受理減免訴求。航司沒有錯購的政策。」該督查人員說，長安航空公司的客票購票規則寫明，旅客一旦支付，如果因為個人原因無法出行，需要扣費。

涉事航司。（長安航空官網）

錄音中，王先生認為不合理，日常超市購物、網購等，發現買錯了都在一定時限內可退。該督查人員說，

您不需要把超市以及買錯東西的這種案例給我，這邊還有其他旅客的電話要服務，航司以最終的答覆給您告知，客票無法減免。

說完掛斷電話。

記者核實：經濟艙「特價」機票 退票最少扣費65%

記者在長安航空官網上查詢到，經濟艙（A）對應為特價機票，只要退票最少扣65%，要離起飛336小時以上；距離起飛前4小時內退票扣100%；距離起飛336~72小時之間退票，扣費75%。

9月24日下午，記者聯繫到長安航空，工作人員說，王先生反映的問題已記錄，會由專人3個工作日內回覆。該航司沒有錯購2小時內免費退票的政策，按照孟女士機票，最划算的扣費就是336小時以上退票，最少扣65%，

不同折扣和航班時間，扣費比例都不同。

專業人士：建議設立「購票冷靜期」

9月24日，記者聯繫到西安市網絡智庫與產業發展研究會常務副會長孫為立。他說，當前部分航空公司在退改簽規則執行中存在「剛性有餘、彈性不足」的現象。實際上，國內已有部分航空公司實施了「錯購兩小時內免費退票」的人性化政策，在保障運營秩序的同時兼顧了旅客的合理訴求。

針對這一問題，孫為立建議，優化退改規則，設立「購票冷靜期」。建議航空公司參考行業良好實踐，對出票後極短時間內，如5-10分鐘內，且距起飛時間較長的錯購退票，酌情減免手續費，「旅客非主觀惡意的即時錯購，若未對航司造成實際運力損失，機械套用高額扣費條款，既不符合《民法典》關於公平原則和違約金應與實際損失相當的精神，也易引發消費糾紛。」

延伸閲讀：美國機場「騎呢事故」 客機準備起飛 乘客竟開逃生門跳下地面