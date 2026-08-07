中國東方航空發布新規：退改免費門檻從30天降至14天　時段有調整

中國東方航空發布新版《國內客票自願退票和自願變更實施細則》，對2026年8月6日（含）以後銷售且當日（含）以後開始旅行的國內客票，提前14天（含）以上自願變更或自願退票均免收手續費。據悉，與此前執行的2024年1月版規則「提前30天免費退改」相比，免費退改的時間門檻縮短至16天。



據《21財經》報道，實施細則顯示，退改收費時間劃分為五個時段，距起飛時間越近，費率越高。

中國東方航空發布新版《國內客票自願退票和自願變更實施細則》。（中國東方航空官網）

中國東方航空發布新版《國內客票自願退票和自願變更實施細則》。（中國東方航空官網）

自願退票方面，提前14天（含）以上免費；提前14天至7天（含），費率為免費至20%；提前7天至48小時（含），費率為5%至40%；提前48小時至4小時（含），費率為5%至70%；提前4小時（含）至起飛後，費率為10%至75%。

自願變更方面，提前14天（含）以上免費；提前14天至7天（含），費率為免費至5%；提前7天至48小時（含），費率為免費至30%；提前48小時至4小時（含），費率為5%至50%；提前4小時（含）至起飛後，費率為5%至60%。

中國東方航空發布新版《國內客票自願退票和自願變更實施細則》，對2026年8月6日（含）以後銷售且當日（含）以後開始旅行的國內客票，提前14天（含）以上自願變更或自願退票均免收手續費。（中國東方航空官網）

此前舊版規則中，五個時段分別為提前30天以上、提前30天至7天、提前7天至48小時、提前48小時至4小時、提前4小時至起飛後，除免費門檻由30天調整為14天外，原「提前30天（含）至7天」區間的退改費率標準整體平移至「提前14天（含）至7天」區間，後續三個時段的費率保持不變。

1.5萬機票退訂僅返432元 事主陷｢小字陷阱｣ 慘遭攜程、國航推諉

此前，一則「1.5萬元機票退票僅退400多元」事件引發公眾關注。北京一名消費者林先生在攜程APP訂購飛往紐約的機票，因行程變動申請退票，誤以為僅需支付數百元手續費，結果只獲退還432元，近1.5萬元化為烏有。

事件經報道後，林先生於7月28日上午收到全額退款。7月30日，攜程發布聲明強調：「本次機票最終退款，並非通用退票政策調整，也非平台破例優待，而是依據攜程六重服務保障辦理的標準化個案。」