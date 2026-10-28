湖南百萬黃金盜竊大案　蒙面賊避CCTV鏡頭　警憑河面月影水痕破案

湖南株洲日前破獲一宗百萬黃金盜竊大案，一名黑衣蒙面男子深夜暴力破門潛入商場，在20分鐘搬空金櫃，全程遮臉避開閉路電視鏡頭，現場僅有一個鞋印。

面對線索中斷，警方跳脫常規思維，從商場旁河面閉路電視拍攝到的「月影抖動」與水痕追查，循線涉水追蹤兩公里，發現與案發現場相同的雨靴鞋印，並在棄置的雨靴內膽內提取到生物特徵，經DNA比對確認盜賊是有前科的袁某。在完整鐵證面前，袁某當庭認罪，法院一審以盜竊罪判處其有期徒刑10年。



袁某在20分鐘搬空金櫃。（影片截圖）

袁某在20分鐘搬空金櫃。（影片截圖）

央視《法治在線》報道，2025年8月10日凌晨2時許，一名黑衣蒙面男子破開超市二樓消防通道門後，潛入商場一樓金店，直奔黃金展櫃撬鎖，在20分鐘內洗劫一空，但他全程遮臉避開商場8個監控鏡頭，未留有指紋、DNA等有效生物特徵，只有一個模糊鞋印，作案後迅速遁入夜色。

警方原本在盜賊翻越的圍欄提取到線索，但經調查後，證實為在同處翻牆的路人，恰好完全覆蓋盜賊留在圍欄上的痕跡，關鍵物證一度陷入中斷。

警方擴大調查範圍、排查民宅閉路電視紀錄，捕捉到商場500米外一條楓溪河的河面月影劇烈晃動，判定盜賊涉水逃匿，並估算出他身高1.73米、鞋碼43號。結合步態身高，警方鎖定曾因搶劫罪、敲詐勒索罪判過刑的男子袁某。更可疑的是，袁某案發前兩天曾在金店門口東張西望，案發後又跑去金店購入電子秤。

袁某案發前兩天曾在金店門口東張西望。（影片截圖）

調查人員從商場旁河面監控拍到的「月影抖動」與水痕追查，循線涉水追蹤至兩公里外的一處小水灘，發現與案發現場相同的雨靴鞋印，又在河道岸邊發現兩個棄置的雨靴內膽。技術人員從雨靴內膽上提取到男性生物特徵，經DNA比對鎖定袁某，岸邊鞋印也和案發現場腳印相吻合。

警方在閉路電視畫面中發現河面月影劇烈晃動。（影片截圖）

調查人員在河道岸邊發現棄置的雨靴內膽。（影片截圖）

案發4天後，警方拘捕袁某歸案，他起初聲稱黃金是以前購入，最近才出售，但在鐵證面前狡辯無效。2026年3月，法院開庭審理此案，袁某當庭自願認罪認罰，法院以盜竊罪判處其有期徒刑10年，並罰款5萬元人民幣，扣押在案的黃金塊依法追繳返還被害單位。