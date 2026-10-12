判監10年！男子偷好友300萬鑲鑽RM錶送女友　對方不知情網售斷正

據央視節目報道，2025年1月3日深夜11時30分，上海市民蘇先生匆匆到派出所報案。蘇先生剛搬新家，正在舉辦喬遷家宴，準備向親友展示藏品時，發現一隻限量鑲鑽女錶不翼而飛，這隻手錶市場價值高達300餘萬元人民幣。



警方對相關涉案人員進行梳理盤查的同時，還向上海有能力收購這隻手錶的商家和平台都提出了協助調查的要求。

上海一楊姓男子偷盜好友蘇先生價值300多萬人民幣的手錶，之後轉送自己的女友。該手錶為一款極為奢華的Richard Mille（RM）手錶。（微博@央視新聞）

接警後，民警立即趕赴現場勘查。房屋門窗完好，門鎖無撬動破損痕跡，初步排除外來人員入室盜竊的可能。民警調取監控，復盤蘇先生搬家全過程，監控顯示，蘇先生抵達新家時，手錶還掛在挎包外側，確定手錶是搬入新居後失竊，嫌疑人應當是案發時段進入公寓的人員。

民警逐一梳理當晚進入房間的12名訪客，但始終缺少定案的關鍵證據，案件調查一度陷入僵局。

警方發現一名女子在網絡平台出售同款名錶，細節特徵與蘇先生被盜的手錶完全吻合。（微博@央視新聞）

一條關鍵線索很快出現：一名女子正在網絡平台出售同款名錶，手錶編號、細節特徵，都與蘇先生被盜的手錶完全吻合。順着這條線索追查，警方鎖定女子的男友楊某，而楊某正是被害人蘇先生的好友。

楊某被警方逮捕。（微博@央視新聞）

經查，楊某此前因生意資金周轉困難，曾變賣送給女友的手錶，二人感情出現裂痕。為了挽回感情，楊某在蘇先生喬遷宴上，伺機偷走這塊價值300多萬的限量名錶，再次當作禮物送給女友。女友不知情，打算將手錶出手變現，贓物流入二手交易渠道，案件就此敗露。法院審理後，以盜竊罪判處楊某有期徒刑十年。

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