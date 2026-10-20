浙江男子服刑7年出獄　50萬存款全蒸發　部分錢竟轉入警員帳戶

據10月17日媒體報道，浙江瑞安的張先生服刑七年刑滿釋放後，帳戶的數十萬元（人民幣，下同）卻不翼而飛。



2025年底，浙江瑞安的張先生刑滿釋放後查詢帳戶發現，他在被羈押和服刑期間，支付寶餘利寶、微信零錢、銀行卡裡合計50餘萬元資金被人轉走。

2018年，時年26歲的張先生在浙江瑞安跟堂姊夫一起做網貸業務。同年12月24日，張先生等人因涉嫌詐騙罪在瑞安被抓獲，4天後被山西省晉中市公安局太谷分局刑拘。此後太谷警方發布消息稱，成功打掉一個網絡「校園貸」詐騙團夥。

經歷一審、二審，張先生因犯詐騙罪被法院判處有期徒刑7年，其堂姊夫作為主犯獲刑16年。

2025年12月23日，張先生刑滿釋放。他購置新手機、補辦手機卡後，登入支付寶發現帳戶異常。他稱，被抓前他的餘利寶理財有47萬元本金，每天收益30多元，總收益有9000多元，加起來接近48萬元，如今只剩6.43元零頭。

張先生查詢的轉帳記錄及銀行流水顯示，其餘利寶中47萬餘元被轉入銀行卡後，主要流向多名第三方個人支付寶充值轉帳、信貸還款、平台消費等，其中微信零錢1.9萬餘元則流向一個與郭姓警官手機號綁定的微信帳號。

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今年8月31日，張先生向浙江瑞安市公安局莘塍派出所報案，稱自己微信、支付寶和銀行卡中50餘萬元資金被盜。張先生提供的文書顯示，瑞安市公安局已於9月29日正式出具立案告知書，對其被盜竊一案進行立案偵查。

10月13日，張先生向記者稱，這些資金的異常操作均發生在其被羈押服刑期間，轉帳時間在自己委託表姊補辦手機卡查看帳戶資產之前，彼時手機一直被扣押。除了由表姊轉出的1.5萬餘元，此前的資金操作，他不知情。

此外，張先生發現其名下的支付寶帳號綁定的手機號已被更換，該號碼非其本人所有。記者嘗試撥打該手機號，查詢顯示歸屬地為雲南臨滄，目前提示為空號。

10月17日，記者聯繫上山西太谷警方的郭警官，詢問張先生被羈押期間1.9萬餘元為何流向與郭警官手機號綁定的微信帳號，以及餘利寶中的資金又如何被轉走。郭警官表示，其個人須經組織允許才能回應，具體情況需記者到單位了解。

目前，浙江瑞安警方已對張先生被盜竊一案立案偵查。張先生表示，希望能早日查清此事真相。