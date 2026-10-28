內地媒體人稱中國網絡進入「字節時間」　抖音高管駁斥：純瞎扯

內媒《第一財經》日報創辦人秦朔10月26日在其微信公眾號「秦朔朋友圈」發文《可怕的紅果與中國互聯網的字節時間》，稱中國互聯網從微信時間到字節跳動的「抖音加紅果時間」，呼籲字節為社會價值多做擔當。抖音集團副總裁李亮27日反駁指，「中國互聯網的字節時間」定性極不嚴謹，「純屬瞎扯」。



今年7月，字節旗下APP紅果免費短劇的日活躍用戶達到1.68億人，超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷、芒果TV四大長視頻平台的總和。（微信公眾號@秦朔朋友圈）

字節系總時長突破4成 微信首被抖音反超

該文章引用了野村證券9月發布的《中國互聯網與新媒體月度APP追蹤報告》稱，今年7月，在中國流動互聯網使用時長排名前50的APP中，抖音首次超過微信，佔總時長的19.4%，微信佔18.8%；整個字節系的時長份額達40.9%。

同在7月，字節旗下APP紅果免費短劇的日活躍用戶達到1.68億人，超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷、芒果TV四大長視頻平台的總和。從用戶使用總時長看，紅果已成為中國第四大APP，僅次於抖音、微信和抖音極速版。紅果的人均單日使用時長更是在今年2月就達到了125分鐘，超過抖音和微信。

今年7月，字節旗下APP紅果免費短劇的日活躍用戶達到1.68億人，超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷、芒果TV四大長視頻平台的總和。（紅果APP）

秦朔表示，紅果用戶每天125分鐘的使用時長，對字節是一個好數據，對用戶和社會來說，並不值得欣慰。「125分鐘的機會成本是在大自然中的時間少了，讀書的時間少了，思考的時間少了，和親人在一起的時間少了。這種『爽』的代價很高，其影響也會很久。」秦朔提出，希望字節能夠利用強大的內容流，為社會價值多做擔當，以彌補對社會成本的佔用。

2025年10月27日，圖為字節跳動旗下TikTok在智能手機上的應用程式圖示。（Reuters）

抖音高層駁斥「純屬瞎扯」：充分競爭行業

抖音集團副總裁李亮10月27日發微博反駁稱，紅果短劇內容質量不斷提升，越來越受到用戶喜愛。但對於「中國互聯網的字節時間」這個觀點，他認為定性極不嚴謹，並提出強烈反對。

李亮表示，互聯網競爭激烈，沒有哪家公司成為「中國互聯網的XX時間」。他指出，真實情況是，騰訊公司短劇、短視頻增長速度，遠超抖音和紅果，且在互聯網應用中，即時通訊，遊戲、電商、音樂都佔據用戶非常多的「時間」。

2025年2月8日，圖為中國社交媒體企業字節跳動（Bytedance）的標誌。（Reuters）

秦朔再回應：「字節時間」是非常現實的事實

對於李亮的回應，秦朔今日（28日）再次援引野村報告回應稱，2026年8月，中國流動互聯網使用時長排名前50的APP中，字節系佔41.8%，騰訊系佔28.6%，兩者相差約13.2個百分點。

秦朔表示，中國流動互聯網的使用時間是由很多APP構成的，包括字節時間、騰訊時間、小紅書時間等等。「字節系在中國互聯網用戶的總使用時長中，已經拿下了40%以上的份額，無論是時長佔比還是增長趨勢，都非常顯著，『中國互聯網的字節時間』就是對這一現象的概括。」他強調，「字節時間」是非常現實的事實，不是空穴來風。

此外，秦朔還對李亮的措辭提出批評，「作為一家內容公司，抖音發言人動輒言出惡詞，也讓我對於他所代表的公司的內容底色多了幾分警覺。」