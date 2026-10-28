玲瓏輪胎向皇馬嚴正交涉　海信電郵譴責　兩家中國贊助商表態

效力皇家馬德里的法國球星麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日因受訪時發表涉及中國的不當言論，引發內地輿論爭議，多家中國品牌相繼宣佈終止合作。對此，皇馬的中國贊助商之一玲瓏輪胎回應，稱已就事件向皇馬球會高層提出嚴正交涉。另外，皇馬另一中國贊助商海信指，已第一時間透過正式電郵向皇馬高層提出譴責。目前有兩家中國贊助商向皇馬表態。



馬的中國贊助商之一玲瓏輪胎回應，稱已就事件向皇馬球會高層提出嚴正交涉。（玲瓏輪胎）

早前皇家馬德里足球俱樂部透過西班牙傳媒《OK日報》表示，麥巴比言論屬個人表達，強調俱樂部與中國贊助商的合作不受影響。28日，皇馬致函央視，就旗下球員麥巴比近期言論給中國公眾帶來的任何不適正式表示歉意。聲明強調，俱樂部與麥巴比本人均對中國人民、歷史與文化懷有深切敬意。

皇馬球員麥巴比。（Reuters）

皇家馬德里回應稱，俱樂部與中國贊助商的合作關係不受影響，強調麥巴比言論屬個人表達。（北京日報）

據《陝西新聞》報道，玲瓏輪胎官方客服表示，公司已第一時間向皇家馬德里足球會提出正式交涉，嚴正要求俱樂部對麥巴比事件作出回應並處理。目前，相關事宜仍在推進中，公司將保留一切相關權利。

公開資料顯示，玲瓏輪胎於2024年與皇馬簽署全球贊助協議。有內地球迷指出，皇馬在中國有5家贊助商，分別是玲瓏輪胎、石頭科技、博達新能、寶時德、海信。目前只有玲瓏輪胎與海信兩家企業表態。

海信是皇馬官方贊助商。（中國質量新聞網）

另據《大象新聞》報道，皇馬的中國贊助商之一海信亦回應指，品牌與麥巴比本人不存在任何直接代言或商業合作，海信與皇家馬德里俱樂部在中國市場不存在任何形式的合作，目前海信與皇馬俱樂部的贊助區域僅限於西班牙地區。

海信方面還透露，爭議發生後，海信已在第一時間透過正式電郵向皇馬高層提出譴責，嚴肅表明中方企業立場；皇馬隨後已正式回函，表示高度重視事件並正進行內部核查。海信重申，作為中國企業，會持續跟進事件後續發展。目前，官方社媒已關閉留言功能。