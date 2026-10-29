海南自貿港推16條新措　深化瓊港經貿合作　允許外籍醫生執業

據《央視新聞》消息，近日，商務部等四部門印發《關於進一步提高海南自由貿易港貿易自由化便利化水平的通知》。《通知》從推動貨物貿易優化升級、促進服務貿易自由便利、創新貿易新業態新模式三方面提出了16項具體舉措。



2026年10月18日，工作人員在海南航芯高科技產業園晶片封裝測試車間內安裝調試貼片機。（新華社）

10月22日，海南省昌江核電站3號機組「華龍一號」。（新華社）

《通知》具體舉措包括：在液化天然氣（LNG）期貨上市後，支持海南自由貿易港開展LNG期貨交割庫相關業務，允許LNG期貨保稅交割業務採取能量計量。允許境外企業使用海南自由貿易港LNG接收站保稅設施。

允許在海南自由貿易港海關特殊監管區域進行保稅再製造生產的產品出區進入國內自由貿易試驗區。

支持海南自由貿易港適時拓展「兩頭在外」保稅維修目錄；加快推進離岸貿易發展，加強部門間離岸貿易數據信息合作共享，強化數據和信息服務。

進一步提升外籍人員入境海南自由貿易港便利化水平，實行更加便利的工作許可和停居留政策等。

這是10月22日在海南陵水黎安國際教育創新試驗區拍攝的體育場和圖書館等。（新華社）

10月1日在三亞鳳凰國際機場拍攝的升國旗儀式。（新華社）

該《通知》還提到，在境外取得合法行醫權的外籍醫師，應邀、應聘或申請在海南自由貿易港從事臨床診斷、治療業務等活動，執業許可有效期最長可為三年。期滿需要延期的，可按規定辦理展期。

《通知》最後稱，要支持海南自由貿易港與香港深化經貿往來和產業合作，探索規則銜接、機制對接，完善以經貿投資為重點的合作機制，提升海南自由貿易港與粵港澳大灣區的協同發展水平。