海南記者揭黑機構學費騙局遭拳捶胸口砸器材　中國記協促依法追責

海南廣播電視總台記者前往海南省永安教育培訓中心採訪期間遭暴力毆打及砸毀器材，事件引發廣泛關注。目前，涉事機構已向記者道歉，警方已介入調查。中國記協發聲呼籲依法追責，強調正當輿論監督受法律保護。



採訪學費糾紛 記者遭推撞辱罵砸機

據《極目新聞》、中國記協通報，事發於10月20日上午，海南廣播電視總台《直播海南》記者前往海南省永安教育培訓中心，採訪學員交費多年未獲畢業證、機構反指學員拖欠學費的民生糾紛。期間，機構工作人員先是阻撓採訪，隨後言辭激烈辱罵記者。

現場影片顯示，記者亮明身份後，對方仍持續推搡及辱罵。記者被強行推出會議室，遭人拳捶胸口；攝影記者關節被摳破、手臂劃傷，採訪設備亦被摔毀。

中國記協斥侵害公眾知情權

中國記協10月20日晚發文回應，指輿論監督是暢通民意、維護公共利益的重要途徑。暴力阻撓採訪，不僅侵害記者人身權與採訪權，更損害公眾知情權與社會監督渠道。

中國記協強調，任何單位和個人無權以辱罵、推搡、搶奪設備等方式阻撓採訪，呼籲相關職能部門嚴肅依法追責。

此外，「海南記協」官方公眾號當日亦曾發文譴責涉事方行徑惡劣。不過，據財經類新媒體《深藍財經》，該篇名為《堅決維護記者正當採訪權利》的文章，已於10月21日上午被刪除。