海南9歲自閉童被踢出𨋢 施暴男持刀恫嚇遭行拘10日家屬憂報復
撰文：林芷瑩
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10月8日，海南海口一名9歲自閉症男童搭升降機回家時，遭42歲男子一腳踢出升降機，家屬上門理論時，竟遭對方持刀恫嚇。10月10日，官方證實涉事男子已被警方行政拘留10日。針對家屬擔心遭到報復，警方與婦聯已上門安撫並承諾加強管控，確保男童一家安全。
家長介紹，男童患有自閉症，幾乎不與陌生人交流，事發當晚他獨自出門買飲品，搭升降機回家時，遭同乘男子一腳猛踢摔出升降機，男童受嚇不敢言語，回家後僅悄悄躲藏，家屬事後在鄰居口中得悉此事。
家屬曾找涉事男子理論，對方辯稱遭男童碰到而發怒，甚至一度持刀威脅、態度極其囂張，家屬隨即報警求助。家屬表示，因擔心遭到打擊報復，同時不想讓家中長者擔憂，決定不再繼續追究對方責任，已聯繫房東（業主）要求該男子搬離小區。
10月10日，海口市權威部門工作人員證實，事件發生於10月8日晚龍華區海墾街道某小區。涉事男子42歲，男童在升降機內玩耍時，不小心碰到該男子，他隨後將男童踢倒。
經送院檢查，男童身體未發現受傷部位。事發當晚男童家屬報警，涉事男子被行政拘留10日，罰款1000元人民幣，目前仍在拘留所。
針對家屬擔心涉事男子會報復一事，警方已上門安撫男童及家屬情緒，並承諾加強對涉事男子的教育管控，確保男童一家安全；當地婦聯亦介入事件，將慰問和安撫男童。
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