中國車企歐洲季度銷量首次超過日本　五年市佔由1%升至14.5%

據美國彭博社當地時間26日報道，在一個完整季度內，中國汽車製造商在歐洲的銷量首次超過了日本的競爭對手，突顯出比亞迪和奇瑞等中國品牌在歐洲市場擴大份額速度之快。



據市場研究機構Dataforce數據，在今年7至9月，中國品牌汽車的註冊量較去年同期增長約一倍，占歐洲地區汽車總銷量的12.7%，其中混合動力汽車表現尤為強勁。這一佔比已超過日本汽車製造商的11.9%。

2026年9月21日，法國巴黎，廣汽集團旗下品牌AION V電動車亮相，標誌著中國汽車製造商廣汽正式進軍法國市場。當天是巴黎車展開幕前夕。（Reuters）

中國汽車銷量的增長勢頭在第三季度末進一步加快。Dataforce數據顯示，9月，中國品牌在歐洲的市場份額升至創紀錄的14.5%，較8月高出近3個百分點。

報道稱，儘管大眾汽車和雷諾集團等歐洲製造商仍主導該地區市場，但中國品牌崛起的速度令人意外。五年前，中國品牌在歐洲銷量的佔比僅約1%。相比之下，日本汽車製造商用了數十年時間才在歐洲站穩腳跟。

彭博社稱，歐盟正在考慮出台新規，在發放補貼及其他激勵措施時優先支持本地生產的汽車。同時，中國汽車製造商已開始為在歐洲本地生產做準備。

2026年9月15日，多輛比亞迪（BYD）插電式混能車停放在中國山東省煙台市的一個汽車停放場內。（Getty）

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