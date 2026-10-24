深圳APEC｜空陸鐵升級：機場通關快六成　全線地鐵支援外卡拍卡

2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳召開，如今距離盛會開幕已不到一個月，一場覆蓋「空—陸—鐵」三維樞紐的流程重構與服務升級，正在同步落地。



隨處可見的APEC主題印記。（深圳派）

深圳機場「先期機檢」 通關提速60%

據「深圳發布」文章介紹，深圳寶安國際機場是此輪迎賓升級的最前哨。據了解，深圳海關在機場國際入境區全面啟用「先期機檢」模式，將X光機、CT型行李檢查設備前置嵌入分揀流水線，依託智能審圖在非侵入狀態下完成100%託運行李透視檢查。無異常普通旅客入境通關時長由此前的約45分鐘壓縮至15分鐘以內，整體通關效率提升超60%；出境端同步落地「一次過檢」，海關監管X光機與安檢X光機融合，旅客一次放置、一次過機，免二次搬運與重複開箱。

深圳機場的APEC參會代表專用通道。（深圳發布）

10月17日，搭乘韓國航班落地的旅客李先生表示，特意提前一個月來看看深圳這座科技之城。「原以為臨近會議要排長隊，沒想到取了箱子直接就走，一路沒停。」

此外，機場邊檢對APEC參會代表開設專用通道與禮遇通道，落實「一機一策」勤務；媒體器材通關專窗實行提前申報、預約查驗。深圳海關首創離境退稅「一單一包一碼」數碼化模式，疊加「小額抽檢制」，對1萬元以下申請單抽檢驗核，大幅縮短外賓退稅的時間。深圳海關披露，目前已累計保障APEC相關會議參會人員285人次順暢通關。

新皇崗「20秒過關」 與福田雙星迎賓

口岸同樣完成了系統性升級。深圳市口岸辦按「一口岸一方案」統籌推進，各節點對照自身功能標籤分步落地專用通道、多語種導視與志願服務。

8月10日，外國遊客在深圳北站東廣場拍照留念。（新華社）

其中，皇崗口岸作為壓軸亮相的24小時通關口岸，在APEC開幕前一個月正式開通。新皇崗口岸不僅優化了通關流程，實現真正意義上的「一地兩檢」，自助通關時間最快壓縮至20秒，通關大廳內還豎立了中英日韓多語種指引牌。

新皇崗口岸已於10月12日正式運作。（中新社）

10月21日，據深圳海關消息，該口岸首周共有69.7萬人次旅客出入境，同比增長1.63倍；跨境客車達6.59萬輛次，同比增長3.88%。

福田口岸走的則是「集成式服務」路線：進站流線多處嵌入一站式綜合服務中心觸點，多語種通關提示隨動線遞進佈設，與新皇崗形成福田片區「雙口岸迎賓」的互補格局。

深圳灣口岸旅檢大樓內外完成一輪標識系統更新，地面導引地貼沿着旅客行進流線連續鋪設，APEC專用通道與常態通道物理隔離、標識分明。此外，在導引效率與車道辨識度上做了針對性提檔。

羅湖口岸現場新設外賓接待服務點位，一支提供英、法、日、韓等語種的服務隊伍已上崗輪值；緊鄰到達區的羅湖離境退稅辦理點近期客流走高，入境遊客消費離境退稅「分鐘級」辦結已成常態。

2026年10月18日，新皇崗口岸啟用後首個周末，大批市民及旅客離境北上，口岸一度實施人流管制。（歐陽德浩攝）

高鐵與市內軌道：深圳北站智慧煥新 深港10分鐘跨境

相比空港與口岸，高鐵站是此輪準備中「低調但工程量最大」的一塊。

其一，深圳北站軟硬件同步煥新。深圳北站近期完成包括候車大廳及進出站通道翻新、站台雨棚照明及引導標識更新、部分站台安全門新增在內的19項提質改造。8月13日，國際綜合服務中心在深圳北站東廣場正式揭牌，該中心配備透明雙面翻譯屏，並提供涉外政策指引、涉外金融與應急幫扶等一站式服務，貨幣兌換點與服務中心毗鄰設置，真正實現「下高鐵即享涉外服務」。

深圳地鐵站的APEC主題裝置。（深圳發布）

其二，福田站以智能化提升跨境效率。福田站新投用全球首套高鐵全智能站台屏蔽門系統，同步依託西九龍方向「一地兩檢」機制，藉助生物識別將深港跨境通關時間壓縮至10分鐘級；鐵路部門推廣「靈活行」「計次票」，推行「鐵路通、深港通、粵語通、英語通」四通服務，把深港日常通勤與APEC專項客流放在同一套高標準下管理。

其三，地下軌道交通全流程優化。一方面，崗廈北、黃木崗、福田、大運、布吉、羅湖、深圳北等七大地鐵樞紐完成APEC主題煥新，全市300多個車站出入口、站台及車廂內，數萬塊電子屏同步換上APEC主題畫面，部分主題專列也換上了全新塗裝。

崗廈北、黃木崗、福田、大運、布吉、羅湖、深圳北等七大地鐵樞紐完成APEC主題煥新。（21財經）

全線地鐵外卡拍卡即乘

文章介紹，支付端已經完成關鍵升級。9月10日起，深圳地鐵全線網17條線路、432座車站全部閘機支持Visa、Mastercard、美國運通、JCB外卡「拍卡過閘」，使深圳成為大灣區繼香港、廣州後第三座「一拍即乘」的城市。此外，為打破語言壁壘，全市地鐵、巴士、的士與政務窗口等重點場景已投放6800餘台智能翻譯終端。