西班牙高鐵相撞事故釀69死　中國遊客客因「賴床」改簽奇蹟保命

西班牙28日發生重大高鐵相撞事故釀69人死亡，不少陸客被迫緊急更改行程，還有人表示當天因「太懶了起不來」，臨時將車票改簽至中午，意外躲過死劫。



睡過頭改簽「躲過一劫」

西班牙托雷多（Toledo）兩列高速列車10月28日在附近發生相撞意外，目前已增至最少68人罹難、179人受傷，成為歐盟自 2013 年以來最嚴重的鐵路災難。(Reuters)

綜合陸媒報導，這名女陸客小林表示，她原本購買的正是發生事故的列車車票，計畫28日上午8時從馬德里出發前往南部大城塞維利亞（Sevilla），沒想到因為「太懶了起不來」，臨時將車票改簽至中午12時多，意外避開事故列車。

小林透露，她們前往火車站途中得知列車出事，仍然趕到車站了解情況，卻發現人工櫃台擠滿人潮，詢問後才知道所有火車已經停駛。由於無法搭乘火車前往塞維利亞，她們只好轉往附近的大巴車站，最後搭上下午3時多的大巴，晚上10時多才抵達塞維利亞。

另一名來自安徽省合肥市的劉姓女子，當時正與一家3口在西班牙旅遊，事故發生時，他們一家人在塞維利亞，早已訂好馬德里的飯店、景點門票，以及隔天（30日）離開西班牙的機票，行程幾乎無法取消。

2026年10月28日，西班牙托萊多（Toledo）附近，兩列高速列車相撞，救援人員在事故現場進行救援。（Reuters）

得知高鐵因事故中斷，一家人立即尋找其他交通方式，豈料大巴車票價格已漲到100歐元，且短短10分鐘內就銷售一空。劉女說，他們四處尋找包車服務，卻發現部分業者趁機哄抬價格，最高喊到1050歐元。最後一家人只好搭乘計程車，花費600歐元，耗時7個小時才抵達馬德里。

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