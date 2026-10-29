西班牙列車相撞｜歐盟13年來最嚴重鐵路災難　示威者要求官員下台

西班牙托雷多（Toledo）兩列高速列車10月28日在附近發生相撞意外，目前已增至最少68人罹難、179人受傷，成為歐盟自 2013 年以來最嚴重的鐵路災難。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）親赴現場視察後宣布，全國降半旗哀悼三天；歐盟委員會布魯塞爾總部亦同步降半旗致哀。



德新社報道，在西班牙首都馬德里，10月28日晚上極右翼團體號召在交通部外舉行抗議，要求政府因這次事故引咎辭職，約有1500人參加了抗議活動。期間，有示威者與警方發生衝突，警方動用了催淚彈驅散人群。

西班牙交通大臣奧斯卡·普恩特（Óscar Puente）指出，鐵路調度人員做出了一個「令人費解」的決定——在安全系統發生故障的情況下，仍允許其中一列火車繼續行駛。普恩特表示，後續調查將確定事故是否由人為失誤所致。

西班牙首都馬德里，10月28日晚上極右翼團體號召在交通部外舉行抗議，要求政府因這次事故引咎辭職。(Reuters)

這次列車相撞事故發生在周三上午近9時，地點位於馬德里以南約130公里的烏爾達（Urda）附近。事發時，由私營鐵路公司Iryo營運的一列火車正處於靜止狀態，隨後被國營鐵路公司Renfe營運的一列火車從後方撞上。Iryo列車的兩節車廂和Renfe列車的一節車廂脫軌，並從鐵路路堤上墜落。