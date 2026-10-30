西班牙高鐵相撞增至74死　列車司機罷工促增撥資源改善鐵路安全

西班牙兩列高速列車相撞事故的死亡人數增至74人，西班牙火車司機10月29日（周四）按原定計劃舉行罷工，要求政府加強鐵路安全投資。



路透社報道，事故發生在28日（周三），西班牙中部托雷多省（Toledo）。救援人員徹夜利用起重機移開列車殘骸，29日（周四）繼續在嚴重變形的車廂內搜尋遇難者，找到更多生還者的希望逐漸渺茫。在受傷人員中，仍有57人住院治療。

地區領導人Emiliano Garcia-Page表示，救援人員夜間在殘骸中發現了遺體，使死亡人數上升至69人。目前救援工作集中在一節仍然翻側的車廂。

他說：「我們認為車廂下方應該不會再有遇難者，但我對此還是持謹慎態度。」

西班牙政府已宣布全國哀悼三天。教宗良十四世（Pope Leo XIV）也向遇難者家屬致哀，並慰問傷者及受事故影響的人。

西班牙內政部指，政府已出動超過800名軍警人員、200多輛車輛、三架直升機，以及無人機、搜救犬等參與救援。

托雷多一名法官下令，在馬德里至塞維利亞高鐵線路事故現場前後各兩公里範圍設立禁區，禁止非救援、醫療、安全及司法人員進入。

西班牙外交部指出，根據目前掌握的資料，事故涉及來自七個國家的42名外國公民，其中一人死亡，至少七人受傷。

法國外交部29日表示，法國官員在事故後仍在試圖尋找「數名」法國公民的下落。「目前，我們仍在試圖與數名本國公民取得聯繫，並已與他們的家屬保持聯繫。」

初步調查顯示，事故發生前，多列火車因訊號故障自動停駛。西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）指，隨後一列由西班牙國家鐵路公司（Renfe）營運的列車獲准以正常速度繼續行駛，但前方仍停着一列由Iryo公司運營的列車。

事故原因仍有待調查。西班牙火車司機工會SEMAF呼籲外界避免在調查結果出爐前揣測事故原因。

工會29日（周四）繼續舉行早已安排的罷工，要求鐵路系統進行結構性改革，並增加安全投資。

2026年10月28日，西班牙托雷多兩列高速列車相撞，救援人員在事故現場展開救援工作。 （Reuters）

列車司機工會SEMAF的馬丁（Diego Martín）表示：「我們將繼續要求採取必要措施，使該行業再次安全。它必須具備所有必要的安全系統，以維持我們一直以來所擁有的品質標準。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

