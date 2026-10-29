西班牙列車相撞｜乘客：車廂到處都是屍體　現場宛如炸彈爆炸

西班牙托雷多（Toledo）兩列高速列車10月28日在附近發生相撞意外，目前已增至最少68人罹難、179人受傷，成為歐盟自 2013 年以來最嚴重的鐵路災難。有現場乘客事後憶述：「到處都是屍體，宛如炸彈爆炸。」



英媒《每日星報》（Daily Star）報道，46歲塞維利亞（Seville）乘客埃雷羅（Sebastián Herrero）事發時正乘坐馬德里開往塞維利亞的Iryo客運列車，其座位位於7號車廂。他事後憶述，列車8時39分停駛，他以為只是另一次技術故障，至8時51分突然遭遇猛烈撞擊，他整個人遭拋起四、五秒，但他說：「這彷彿過了一個世紀」。

2026年10月28日，在西班牙托萊多附近的莫拉和奧爾加斯兩鎮之間，兩列高速列車相撞，救援人員在事故現場展開救援工作。(Reuters)

埃雷羅形容，列車尾端三節車廂「到處都是屍體」，救援人員不斷把遺體抬出並蓋上白布；列車前段1至5節車廂全部出軌，他說：「那是一團扭曲的金屬，就像有人放置了炸彈」。他還稱，很難相信車廂內還有倖存者。他又指，撞擊後現場煙霧瀰漫，很多人鼻樑、手臂骨折，其後有便衣警員喝令所有人開門撤離；他直言不明白筆直的路段上為何沒有預警系統。

另一名乘客赫蘇斯（Jesús）向西班牙塞爾電台（Cadena Ser）表示，列車突然急剎，全車人向前拋飛；車廂翻側倒在軌道上，一度有進一步傾覆危險，眾人爭相撤離。他見到很多死傷者，包括一名斷臂青年，亦有伏地已無反應的遺體。

2026年10月28日，在西班牙托萊多附近的莫拉和奧爾加斯兩鎮之間，兩列高速列車相撞，救援人員在事故現場展開救援工作。(Reuters)

事故已造成至少68人死亡、至少數十人受傷，西班牙運輸部門歸因於電腦通訊故障及人為錯誤；馬德里至安達盧西亞的高速鐵路線封閉，救援行動仍在進行，當局恐死亡人數陸續上升。