長征90周年｜網信辦闢謠紅軍「茅台洗腳」：缺醫少藥下的非常之舉
今年是紀念紅軍長征勝利90周年。北京市委網信辦官方新媒體「北京網絡舉報」10月30日發文稱，紅軍長征途經貴州茅台鎮時「茅台酒池洗腳」是污名謠言。
文章介紹，1935年3月，中央紅軍長征途經貴州茅台鎮，長期轉戰加上當地潮濕多雨，大量戰士腳部潰爛發炎，而部隊正處在連最基本的消毒藥品都極度匱乏的困境中。
文章指出，紅軍途經茅台鎮的消息傳出後，當年國民黨方面即在報刊上刻意編造，聲稱紅軍在茅台酒的釀酒池裏洗腳，甚至演繹出蘇聯顧問李德跳進酒池洗澡的荒唐情節。美國記者索爾茲伯里1985年出版的《長征——前所未聞的故事》亦有提及，但他本人並未親歷長征，所錄不過是道聽途說的傳聞。
文章介紹，實際上，在沒收土豪劣紳財物時，紅軍發現了不少茅台酒，這些酒除部分留作軍用，其他全部分給了當地貧苦群眾。文章引述中國前總理周恩來夫人鄧穎超描述：「周總理告訴大家，我們不是來喝茅台酒，而是利用茅台酒療傷（那時茅台酒最高度數有72度）。紅軍能順利到達延安，茅台酒立了很大的功勞。」
文章指出，這是缺醫少藥條件下的非常之舉。當時擔任幹部團政治教員的成仿吾回憶表示，「主要是弄來擦腳，恢復行路的疲勞，而茅台酒擦腳確有奇效，大家莫不稱讚。」
據介紹，1935年3月16日，紅軍總政治部以主任王稼祥、副主任李富春的名義發布《中國工農紅軍總政治部關於保護茅台酒的通知》，「民族工商業應鼓勵發展，屬我軍保護範圍，對酒灶、酒窖、酒罈、酒瓶等一切設備均應加以保護，不得損壞」，並強調只能在酒廠公買公賣。文章最後表明，紀律嚴明至此，「酒池洗腳」之說不攻自破。
1934年10月，面對國民政府軍第五次「圍剿」，中央紅軍被迫撤出中央蘇區進行戰略轉移，自江西瑞金等地出發，展開歷時兩年的長征。1936年10月，紅軍三大主力在甘肅會寧與靜寧將台堡會師，象徵長征結束。