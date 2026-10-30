長征90周年｜網信辦闢謠紅軍「茅台洗腳」：缺醫少藥下的非常之舉

今年是紀念紅軍長征勝利90周年。北京市委網信辦官方新媒體「北京網絡舉報」10月30日發文稱，紅軍長征途經貴州茅台鎮時「茅台酒池洗腳」是污名謠言。



10月26日，106個駐華使館、5個國際組織駐華使節和外交官在位於北京的中國人民革命軍事博物館參觀《偉大的遠征——紀念中國工農紅軍長征勝利90周年》主題展覽。（中新社）

文章介紹，1935年3月，中央紅軍長征途經貴州茅台鎮，長期轉戰加上當地潮濕多雨，大量戰士腳部潰爛發炎，而部隊正處在連最基本的消毒藥品都極度匱乏的困境中。

文章指出，紅軍途經茅台鎮的消息傳出後，當年國民黨方面即在報刊上刻意編造，聲稱紅軍在茅台酒的釀酒池裏洗腳，甚至演繹出蘇聯顧問李德跳進酒池洗澡的荒唐情節。美國記者索爾茲伯里1985年出版的《長征——前所未聞的故事》亦有提及，但他本人並未親歷長征，所錄不過是道聽途說的傳聞。

10月26日，106個駐華使館、5個國際組織駐華使節和外交官在位於北京的中國人民革命軍事博物館參觀《偉大的遠征——紀念中國工農紅軍長征勝利90周年》主題展覽。（中新社）

文章介紹，實際上，在沒收土豪劣紳財物時，紅軍發現了不少茅台酒，這些酒除部分留作軍用，其他全部分給了當地貧苦群眾。文章引述中國前總理周恩來夫人鄧穎超描述：「周總理告訴大家，我們不是來喝茅台酒，而是利用茅台酒療傷（那時茅台酒最高度數有72度）。紅軍能順利到達延安，茅台酒立了很大的功勞。」

文章指出，這是缺醫少藥條件下的非常之舉。當時擔任幹部團政治教員的成仿吾回憶表示，「主要是弄來擦腳，恢復行路的疲勞，而茅台酒擦腳確有奇效，大家莫不稱讚。」

茅台生肖系列酒。（貴州茅台）

據介紹，1935年3月16日，紅軍總政治部以主任王稼祥、副主任李富春的名義發布《中國工農紅軍總政治部關於保護茅台酒的通知》，「民族工商業應鼓勵發展，屬我軍保護範圍，對酒灶、酒窖、酒罈、酒瓶等一切設備均應加以保護，不得損壞」，並強調只能在酒廠公買公賣。文章最後表明，紀律嚴明至此，「酒池洗腳」之說不攻自破。

1934年10月，面對國民政府軍第五次「圍剿」，中央紅軍被迫撤出中央蘇區進行戰略轉移，自江西瑞金等地出發，展開歷時兩年的長征。1936年10月，紅軍三大主力在甘肅會寧與靜寧將台堡會師，象徵長征結束。