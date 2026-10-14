港醫自駕2年穿行9省重走長征路　資助家貧女孩圓夢：最值得的旅程

今年是紅軍長征勝利90週年，香港公立醫院一名急症科醫生鍾浩然用了兩年時間，以自駕方式分段重走二萬五千里長征路，親身尋訪紅色故土，體會長征精神。鍾浩然表示，「重走長征路，是我人生中最有意義，印象最深刻、最值得的一段旅程。」



鍾浩然表示，「重走長征路，是我人生中最有意義，印象最深刻、最值得的一段旅程。」（大灣區之聲）

從業20餘年港醫自駕2年穿行9省尋訪長征故土

據「大灣區之聲」文章介紹，鍾浩然從醫已經20餘年，他稱，自己過去對長征的了解多是碎片化的，未能真正觸及長征精神的內核。2023年10月，鍾浩然通過一次偶然的機會去到江西省井岡山市，被紅軍寧死不屈的故事震撼落淚。他表示，這趟井岡山之行，讓他心底燃起重走長征路的念頭，對長征精神有了更迫切的探尋渴望。

文章介紹，鍾浩然回到香港後，開始著手準備，並將這一想法告知了家人和朋友，獲得所有人的大力支持。他稱，親友知道這是他的夢想，「而且長征跟我們每個人都有關係，當年紅軍長征時為了改變我們國家和民族的命運，為了讓我們後人活得更好，才拋頭顱，灑熱血。」

鐘浩然與老紅軍何木林的兒媳在故居前合影。（大灣區之聲）

從金沙江到夾金雪山：克服險境感悟「時空對話」

2024年5月，鍾浩然正式啟程，他從江西于都出發，自駕穿行9個省份，最終抵達陝西吳起鎮。鍾浩然站在崇山峻嶺間俯瞰金沙江，內心感慨萬千：「現實比書本的描述艱難千百倍，你感受到你跟前人，有一個跨越時空的溝通。」

據了解，鍾浩然曾任職香港特區政府飛行服務隊15年，幾乎走遍香港的大小山，但在他到了紅軍長征翻越的第一座雪山夾金山時，依然感覺困難重重。

鐘浩然（中）。（大灣區之聲）

川西險途獲藏胞領路脫困 慷慨資助寒門學子

文章寫道，當地百姓的悉心幫助，也成為他此行的溫暖記憶。例如，在途經四川蘆花鎮時，受到降雨影響，隧道臨時受阻，導航誤將他引向一條臨崖險路。彼時，一位路過的藏族鄉親主動上前，指引他安全掉頭的路線。

鐘浩然。（大灣區之聲）

接收著沿途百姓的善意，鍾浩然也傳遞港人的溫暖。途中他遇到一位就讀護理系的女生，得知她家庭條件艱苦，但依然兼顧讀書追夢和兼職賺錢。鍾浩然被她的堅韌打動，當即決定資助她一年的學費。據悉，女生今年已畢業，回到家鄉成為了一名護士。

文章稱，重走長征路讓鍾浩然對祖國的發展有了更加具象的體會，「今日的繁榮安穩，從來都不是憑空而來。」昔日險峻的山路，如今已變成平坦寬闊的大道；偏遠的村落已經實現道路暢通、網絡覆蓋。鍾浩然表示，他記得一位老紅軍曾對他說，「你找到回家的路了。」他坦言，這次經歷讓他明白了什麼是信仰，更感受到了信仰的力量。