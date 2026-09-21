01直擊吳起｜訪毛澤東舊居、爬勝利山　感悟萬里長征落腳點的溫暖

為紀念中國工農紅軍長征勝利90周年，粵港澳大灣區媒體聯盟「重走長征路」系列活動於9月20日至23日在甘肅和陝西兩省展開。《香港01》記者首日隨團赴陝西省延安市吳起縣，參觀吳起革命博物館、中央紅軍長征勝利紀念園等，聆聽張廷傑孫媳和紅軍劉雙林之子講述紅軍萬里長征在吳起的珍貴歷史往事。



窯洞、「三碗剁蕎麵」裏的陝北情

革命聖地延安。（吳真銘 攝）

據介紹，吳起革命紀念館始建於1966年12月，於2006年5月25日被列為「全國重點文物保護單位」。1935年10月19日，中央紅軍長征勝利落腳吳起鎮時，在此設立中央機關和中央軍委。該舊址原為當地宗姓富戶的莊院，分為南北兩院：南院有毛澤東、劉亞樓舊居及警衛班、衛生班、機要室等；北院有張聞天、王稼祥等中央領導人舊居。共保存21孔窯洞。

吳起革命紀念館分為南北兩院：南院有毛澤東、劉亞樓舊居及警衛班、衛生班、機要室等；北院有張聞天、王稼祥等中央領導人舊居。共保存21孔窯洞。（吳真銘 攝）

窯洞內保留了一些家具及生活用品。（吳真銘 攝）

窯洞內保留了一些家具及生活用品。在毛澤東舊居內的床上，擺放着一張小炕桌。講解員介紹，當年毛主席剛住進這裏時，沒有辦公用的桌子，當地一戶村民得知後，就把自家的炕桌搬來給主席辦公用。在這裏，毛澤東同彭德懷部署指揮了「切尾巴」戰役，打退了尾追的敵人。

在毛澤東舊居內的床上，擺放着一張小炕桌。（吳真銘 攝）

講解員介紹了「三碗剁蕎麵」的故事。當年，毛澤東率領陝甘支隊一縱隊首先到達吳起縣鐵邊城張灣子村，借宿在村民張廷傑家中。熱情好客的張廷傑夫婦拿出了珍藏的羊肉給主席做了一碗羊肉臊子剁蕎麵。

「三碗剁蕎面」油畫。（吳真銘 攝）

張廷傑孫媳梁雪梅講述「三碗剁蕎面」的故事。（吳真銘 攝）

張廷傑的孫媳梁雪梅接受《香港01》記者採訪時講述，「當時，我爺爺一家還不知道來的人時毛主席。爺爺把他們接進窯洞，給他們做了一頓飯。因為陝北人民招待客人常用蕎麵黃米，在拿出過年時會吃的羊肉臊子，為他們做了三碗剁蕎麵。」梁雪梅說，爺爺曾告訴他們，毛主席吃完飯後非常感慨地說，「一年嘍，長征路上還沒吃過這麼香的飯，陝北是個好地方！」

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紅軍後人：不管多困難都要發揚紅軍精神

劉振華是紅軍劉雙林的兒子。在他童年時，父親曾對他講述當年跟隨紅軍長征的經歷。據了解，劉雙林老家在安徽亳州，跟着父親和爺爺參加革命後，跟隨中央紅軍到達吳起安家。

劉鎮華。（吳真銘 攝）

劉振華對01記者介紹，父親從江西瑞金出發，經歷了湘江戰役，一路走到吳起。父親曾跟他說，「他也不知道能走到哪，只知道能活下來就是革命成功。」他稱，當父親到達吳起鎮時，感覺非常親切，像回到了自己的家鄉，當地老百姓也熱烈歡迎他們。父親對他最常說的話就是「不管多困難，都要發揚紅軍精神。」

訪勝利紀念館：「紅軍鍋」承載軍民魚水情深的往事

隨後，01記者隨團來到中央紅軍長征勝利紀念園。紀念園以中央紅軍長征勝利紀念館、勝利紀念碑兩大核心地標為主體，配套建設五大主題廣場，佈設長征主題群雕、彭大將軍雕塑、遵義會議舊址復原景觀，完整保留「切尾巴」戰鬥指揮所等革命遺存。

中央紅軍長征勝利紀念園。（吳真銘 攝）

中央紅軍長征勝利紀念園。（吳真銘 攝）

紀念館坐落在勝利山腳下，250級台階代表着二萬五千里長征路，由大理石製成的長征時間軸記錄着階段性時間點。（吳真銘 攝）

紀念館坐落在勝利山腳下，250級台階代表着二萬五千里長征路，由大理石製成的長征時間軸記錄着階段性時間點。走進紀念館，可以看到紅軍勝利會師的雕塑和珍貴的歷史展品。在一口「紅軍鍋」前，講解員介紹，初到吳起的紅軍戰士做飯時，來到當地村民家借灶具。村民把家裏的一口水缸和一個瓷盆借給部隊，沒想到全都燒裂了。後來，部隊幹部堅持要賠償，稱村民不受，他們就不走。紅軍「不拿群眾一針一線」的紀律讓村民深受感動。後來，村民把水缸修好，因給紅軍們做過飯，取名「紅軍鍋」。

「紅軍鍋」。（吳真銘 攝）

「切尾巴」戰役宣告長征勝利結束

下午，01記者踏上勝利山，親身體驗重走紅軍長征之路，感悟長征萬里轉戰的艱難險阻。在勝利山上坐落着兩座青銅雕像。「彭大將軍橫刀立馬」象徵着彭德懷76個風雨崢嶸的革命歲月。彭德懷在吳起鎮成功指揮「切尾巴」戰役，為中央紅軍長征勝利落腳吳起掃除障礙。山頂杜梨樹旁立着毛澤東青銅雕像，標誌着中央紅軍長征的最終勝利。

山頂杜梨樹旁立着毛澤東青銅雕像，標誌着中央紅軍長征的最終勝利。（吳真銘 攝）

吳起鎮切尾巴戰役遺址。（吳真銘 攝）

「彭大將軍橫刀立馬」雕像。（吳真銘 攝）

據介紹，1935年10月19日，紅軍剛到吳起鎮後，國民黨部隊緊追不捨，企圖在吳起鎮境內殲滅紅軍。毛澤東指出，」我們後麵的敵人是條討厭的『尾巴』，把這條『尾巴』斬斷在我陝甘根據地門外。」10月21日，毛澤東部署好戰鬥後，由彭德懷指揮，經數小時激戰，大獲全勝。至此宣告二萬五千里長征勝利結束，吳起作為中央紅軍長征勝利落腳點，被光榮載入史冊，在中國革命史上具有光輝的一頁。