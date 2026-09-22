01直擊延安｜訪革命舊址憶歷程　南溝蘋果「港澳台同胞都能吃上」

延安是一座歷史悠久的文化名城，也是中國革命聖地。9月21日，《香港01》記者隨團參訪延安革命紀念館、楊家嶺革命舊址、安塞南溝村等，沈浸式感受中共在延安十三年的革命歷程、陝北村莊的發展。一名來自香港的遊客參觀楊家嶺革命舊址後表示「感觸很深」。



革命紀念館三代守護者楊寶成：傳承延安精神

據公開資料，延安革命紀念館成立於1950年7月1日，是新中國成立後最早建成的革命紀念館之一。紀念館現擁有館藏文物3.6萬多件，歷史照片1萬餘張，完整展示了1935—1948年黨中央在延安十三年的完整革命歷程。紀念廣場正中矗立毛澤東銅像，門前三組台階，象徵著土地革命、抗戰、解放戰爭三個歷史階段。即使在工作日，01記者仍能看到許多學生市民、遊客、訪團來參觀。

延安革命紀念館成立於1950年7月1日，是新中國成立後最早建成的革命紀念館之一。（吳真銘 攝）

延安革命紀念館成立於1950年7月1日，是新中國成立後最早建成的革命紀念館之一。（吳真銘 攝）

館內除了歷史文物的實物展品，還有油畫、雕塑、窯洞場景復原中共中央在延安十三年的歷史。講解員講述了中共中央落腳陝北、結束長征，開啟革命新局面的歷史。01記者跟隨講解員的步伐，了解了中共在陝北建立民主政權，實現精兵簡政、發展生產、改善民生的過程。「大生產運動」系列雕塑，生動展現了延安人民自力更生、艱苦奮鬥的精神。

「大生產運動」系列雕塑，生動展現了延安人民自力更生、艱苦奮鬥的精神。（吳真銘 攝）

中國革命大本營在西北奠基，從「停止內戰、一致抗日」到全面開展民族解放戰爭，黨中央最終從延安走向西柏坡、迎來全國解放。

館內除了歷史文物的實物展品，還有油畫、雕塑、窯洞場景復原中共中央在延安十三年的歷史。（吳真銘 攝）

楊步浩是大生產運動中的一名勞動模範，他的孫子楊寶成如今也是傳承延安精神的一份子。楊寶成對01記者介紹，爺爺原為陝北榆林逃荒至延安的貧苦農民，分得土地窯洞後，起早貪黑「打糧食」，成為了勞動模範。退休後，因身體原因無法從事種農活，便被安排至延安革命紀念館擔任義務宣傳員，向全國各地的遊客及外國友人講述與偉人們的交往故事。

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楊寶成稱，自己是第三代講述人，他的父親同樣在紀念館工作，「到了我們這一輩，我要把這個擔子穩穩地接過來，把延安故事講好，把勞模精神完成好。」據他介紹，經多年收集，目前擁有2萬多件、涵蓋1935年至1980年代陝甘寧邊區及延安地區的老物件，計劃建立免費展區，向公眾展示這些承載歷史記憶的實物。

楊步浩的工作證。（吳真銘 攝）

楊家嶺舊址見證偉大革命轉折 港遊客：體會到先輩的不易

隨後，01記者隨團來到楊家嶺革命舊址。1938年11月至1947年3月，毛澤東等中央領導在此居住，這裏匯集了20多個中央職能機關。黨中央在楊家嶺期間，召開了六屆七中全會和中國共產黨第七次全國代表大會。

位於楊家嶺革命舊址裏的中央大禮堂。（吳真銘 攝）

最具標誌性的建築便是中央大禮堂，這是1945年中共七大的召開地。禮堂內保留著座椅、旗幟等復古陳設，莊嚴肅穆。中共七大正式確立毛澤東思想為黨的指導思想，成為中國革命走向勝利的重要里程碑。

黨中央在楊家嶺期間，召開了六屆七中全會和中國共產黨第七次全國代表大會。（吳真銘 攝）

窯洞內環境簡陋，在一方土炕之上，先輩們寫下多部經典理論著作。（吳真銘 攝）

窯洞內環境簡陋，在一方土炕之上，先輩們寫下多部經典理論著作。1946年8月，毛澤東在其所居窯洞的小石桌旁，會見美國記者斯特朗，同她就國際國內形勢作了重要談話。毛澤東在談話中提出「一切反動派都是紙老虎」的著名論斷。

1946年8月，毛澤東在其所居窯洞的小石桌旁，會見美國記者斯特朗，同她就國際國內形勢作了重要談話。（吳真銘 攝）

據楊家嶺革命舊址管理處副主任薛健表示，該舊址年均接待量超150萬人次，其中包括許多從港澳地區來訪的遊客。這部份遊客年齡偏大，也有青年人受父輩影響前來參觀，或由「紅二代」攜孫輩自發前來。一名來自香港的遊客陳先生表示，「來到這裏參觀了解這段革命歷史，看到曾經生活工作的環境，我感觸很深，身臨其境體會到先輩們革命工作的不易。」

家嶺革命舊址管理處副主任薛健表示，該舊址年均接待量超150萬人次，其中包括許多從港澳地區來訪的遊客。（吳真銘 攝）

毛澤東種過的菜地。（吳真銘 攝）

南溝蘋果產量超600萬斤：港澳台的同胞都能吃上

九月是陝西蘋果早熟的季節。陝北的氣候、光照、緯度、海拔等非常適宜發展蘋果種植。21日下午，01記者參訪高橋鎮南溝村，這個陝北高原上曾經不起眼的小鄉村，如今發生了巨大的變化。

01記者在蘋果種植園裏看到，部份種類的蘋果已經結成豐收，個頭大、顏色鮮。（吳真銘 攝）

南溝村以種植業為主，累計發展山地蘋果3160畝，2025年全村蘋果產量632萬斤。現任南溝村黨支部書記李金亮表示，南溝蘋果銷往全國各地，港澳台地區均有銷量，「只要快遞能到達，都給發。港澳台的同胞都能吃上。」

現任南溝村黨支部書記李金亮表示，南溝蘋果銷往全國各地，港澳台地區均有銷量，「只要快遞能到達，都給發。港澳台的同胞都能吃上。」（吳真銘 攝）

01記者在蘋果種植園裏看到，部份種類的蘋果已經結成豐收，個頭大、顏色鮮。（吳真銘 攝）

01記者在蘋果種植園裏看到，部份種類的蘋果已經結成豐收，個頭大、顏色鮮，得益於高海拔晝夜溫差大，口感脆甜。據介紹，近年來，南溝村在脫貧攻堅的時代大潮中，搶抓機遇，主動求變，通過「支部引領、合作經營、企業帶動、群眾參與」的發展模式，大力發展現代農業和鄉村旅遊，於2018年高標準退出貧困村。

南溝村櫻桃種植園（左）和蘋果種植園（右）。（吳真銘 攝）

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