終於登陸！蘋果AI聯手千問11/4開放測試 Siri寫作可調用圖像理解
撰文：許祺安
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蘋果（Apple）今日（31日）宣佈，首批 Apple 智慧（Apple Intelligence）功能將於11月4日起開放予大陸用戶測試，並確認與科技巨頭阿里巴巴合作，在指定AI體驗中接入阿裏旗下的「千問」大模型支援。其中在Siri、寫作工具以及視覺智能（Visual Intelligence）三大核心體驗上，均全面引進阿里「千問」的文本與圖像理解技術。
11月4日開放測試 12月iOS正式推送
蘋果在官方新聞稿中透露，這批功能會由11月4日起隨最新 iOS 開發者 Beta 版開放測試，12月iOS 27.3正式推出時面向大陸用戶提供。
首批在大陸亮相的Apple Intelligence核心功能，涵蓋即時翻譯、相片App物件消除、系統級寫作工具等。其中在Siri、寫作工具以及視覺智能（Visual Intelligence）三大核心體驗上，均全面引進阿里「千問」的文本與圖像理解技術。
Siri直通｢千問｣知識庫 支持以圖識物及文章創作
阿里巴巴同日亦發出新聞稿，披露雙方合作的技術細節。經深度整合後，國行iPhone用戶可直接透過Siri調用千問龐大的知識庫進行問答，甚至能授權Siri將指定文件或相片傳送至千問深入分析。
在寫作工具方面，系統將新增「千問創作」（Compose with Qwen）功能，用戶可按任意主題生成長文內容，並能直接透過AI生成圖像。至於視覺智能方面，用戶利用相機控制鍵、動作按鈕或控制中心啟用鏡頭時，可直接點選「詢問千問」，即時辨識眼前景物與周遭環境資訊。
針對外界關注的個人私隱與數據安全，蘋果與阿里表示，千問的整合功能採取「完全自主選擇」機制，用戶可自由決定是否綁定千問個人帳戶。
蘋果與阿里重申，所有數據在對外傳輸前均必須取得用戶明確同意；同時，用戶向千問發出的任何指令請求及AI生成的回覆，均不會被阿里巴巴儲存或用於後續的AI模型訓練。
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