青海「西算東用」成千問｢¥0.01喝奶茶｣最強算力支撐　將赴京推介

今年春節前，阿里千問APP在內地推出的「新春第一杯奶茶」活動火爆全網，用戶僅需支付0.01元人民幣即可點奶茶，活動上線9小時訂單破1000萬單。



青海省數據局黨組成員余應功表示，青海綠色算力憑藉100%綠電供給、低耗高效的智算集群，全程為阿里千問的活動提供穩定算力支撐。



海西中控熱熔岩發電。（青海省人民政府官網）

2025年6月25日舉行的第26屆「中國·青海綠色發展投資貿易洽談會」，「綠色算力展區」吸引民眾目光。（青海日報）

峰值期間系統每秒處理80萬次請求

《科技日報》報道，3月20日，青海省政府新聞辦舉行第三屆青海綠色算力產業發展推介會新聞發佈會。余應功在新聞發佈會上表示，該省以「西算東用」青海實踐，讓綠色算力走進千家萬戶，為全民AI體驗保駕護航，用綠色算力點亮新春數字生活。

3月20日，青海省政府新聞辦舉行第三屆青海綠色算力產業發展推介會新聞發佈會。（央廣網）

余應功稱，在阿里千問「新春第一杯奶茶」峰值期間，系統每秒處理80萬次請求，遠高於一般電商大促峰值。他表示，青海綠色算力憑藉100%綠電供給、低耗高效的智算集群，全程為活動提供穩定算力支撐，有效保障高並發、大流量下的系統流暢運行。

青海省綠色算力規模再翻番 將赴京推介

余應功介紹，2025年，青海省算力規模實現再翻番，累計建成標準機架4萬架，已投運算力規模達2.2萬Pflops（FP16稠密計算），機架與算力規模實現「雙翻番」，初步構建起「通算+智算+超算」多元協同的綜合算力供給體系。據2025年全國算力大會報告顯示，青海省算力環境分指數位列全國第一、算力分指數位列全國第六。

2025年，青海省算力規模實現再翻番。（央廣網）

據悉，第三屆青海綠色算力產業發展推介會將於3月27日在北京舉辦，主題為「搶抓算電協同新機遇，打造西算東用新標桿」。余應功介紹，此次推介會將尋求與光熱聯盟、光合組織成員等各類能源企業合作共建「風光熱儲」一體化項目，共同探索「綠電直供」、「源網荷儲一體化」等新模式，將高原充裕的光熱與冷涼資源，直接轉化為算力中心的穩定動力源。

2025年，青海省算力規模實現再翻番。（央廣網）

另據《央廣網》報道，2025年，青海省將綠色算力納入全省發展戰略佈局，編製了《十五五青海省綠色算力產業發展規劃》《十五五青海省人工智能產業發展規劃》，出台綠電保供、招商引資、人才扶持、科技支撐等一攬子政策，構建起優質高效的產業發展環境。