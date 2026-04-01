太子集團骨幹李雄從柬埔寨押解回國 掌管全球最大暗網洗黑錢平台
撰文：朱加樟
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央視報道，4月1日（周三），在柬埔寨有關部門大力支持下，公安部派出工作組，成功將陳志犯罪集團核心骨幹成員李雄從柬埔寨金邊押解回國。《香港01》早前的調查報道指，李雄掌管的匯旺集團曾操縱全球最大的暗網洗黑錢交易平台。
央視報道指，經查，李雄曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，李雄已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。
公安部有關負責人表示，陳志犯罪集團已有多名骨幹成員陸續到案，公安機關將繼續加大工作力度，堅決將在逃人員緝捕歸案。同時再次正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，儘早投案自首，爭取寬大處理。
《柬中時報》報道指，柬埔寨內政部表示，李雄的柬埔寨國籍已被正式撤銷。
《香港01》早前的調查報道指，「匯旺集團」（HuiOne）被喻為「柬埔寨支付寶」，更有附屬銀行Panda Bank（胖大銀行），曾是該國最多人使用的電子支付平台。美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）指「匯旺」為柬埔寨、緬甸、老撾等東南亞詐騙園區，以及為朝鮮（北韓）加密貨幣黑客處理資金，將黑錢洗白，規模達至少40億美元。
報道指，「匯旺」旗下的「匯旺擔保」和「好旺擔保」，公然販賣洗黑錢的傀儡戶口，將詐騙園區殺豬盤上的收入，透過這些戶口，分散在世界各地提取現金，是全球最大的暗網交易平台之一。
美英制裁太子集團後，匯旺集團以及旗下的Panda Bank（胖大銀行）被吊銷牌照和停止營業，並一度出現擠提，網站已經刪除。
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