太子集團洗錢案　台北地方檢察署起訴陳志等62人及13家公司

台灣台北地方檢察署偵辦太子集團洗錢案，周三（4日）依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法意圖營利賭博等罪，起訴主嫌陳志等62人、13家公司，緩起訴24人、不起訴1人、通緝3人，並對陳志求處法定最高刑度。羈押中的在台主嫌王昱棠、辜淑雯等9名被告預計將移審台北地方法院。



台北地方檢察署。（資料圖片）

檢方起訴指出，被告陳志（柬埔寨等國籍）等62人分別違反《組織犯罪防制條例》第3條第1項前段之發起、主持、操縱、指揮犯罪組織；《洗錢防制法》第19條第1項前段洗錢金額達1億元（新台幣．下同，約2462萬港元）以上；《商業會計法》第71條第1款明知不實事項填製會計憑證並記入帳冊；《刑法》第268條意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博；《刑法》第216條、第215條行使業務登載不實文書等罪嫌，均提起公訴。

北檢偵結，起訴首腦陳志等62人及13家公司，陳志求刑法定最高刑度（每一罪最高刑度），李添數罪併罰求刑20年，陳秀玲求刑18年，張綱耀求刑12年，天旭公司負責人王昱棠求刑15年、天旭人資長辜淑雯求刑16年；24名工程師涉賭博罪嫌；Cigar Vie雪茄館陳韋翔獲不起訴處分；天旭登記負責人、新加坡籍楊星發及大陸籍郭博君、馬來西亞籍CHOW WING SOON等3人通緝中。

台灣《組織犯罪防制條例》的核心最高刑度為：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。《洗錢防制法》主要依洗錢金額區分刑責，最高刑度可判處3年以上10年以下有期徒刑，並可併科1億元以下罰金。關於賭博行為，刑法第268條規定：意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科3千元（約739港元）以下罰金。《商業會計法》第71條第1款明知不實事項填製會計憑證並記入帳冊，屬於作假帳犯罪。依據最新法律，商業負責人、主辦及經辦會計人員等，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元（約14.7萬港元）以下罰金。行使業務上登載不實文書，最高刑度為3年以下有期徒刑，得併科最高1.5萬元（約3689港元）罰金。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，主腦陳志、管理財富的周芸、黑錢掌櫃李添（Thet LI）等人亦被制裁。（美國財政部文件）

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。去年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人。10月15日，台北地檢署主動分案偵辦太子集團洗錢案，展開多波搜索行動，聲押禁見王昱棠等9人獲准。

北檢指出，太子集團在台洗錢案歷經140天偵查，全案偵查終結。以陳志為首之太子集團，自2016年起於台灣境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用，並以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，透過外匯管道洗錢。全案加計其他個別洗錢犯行，合計洗錢金額超過107億9076萬元（約26.5億港元）。

在偵查階段，北檢強力清查了犯罪所得流向，查扣太子集團名下不動產、名車等，扣押物價值總計逾55億元（約13.5億港元）。北檢3月2日囑託行政執行署台北分署辦理變價查扣的拍賣33輛名車，目前已成功拍出24輛，單日拍定總金額高達4億3662萬元（約1.07億港元）。