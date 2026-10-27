反詐博主｢徽劍｣2年前遭買兇遇害　曾舉報電詐大佬、太子集團劉忍

內地一名自媒體博主「徽劍」曾在微信公眾號上持續曝光緬北、柬埔寨電詐內幕，擁有數十萬粉絲。後「徽劍」的公眾號停止更新，外界一度流傳他「因敲詐勒索被抓」。內媒《界面新聞》近日獲悉，「徽劍」於兩年前遭買兇遇害，他生前持續公開舉報柬埔寨太子集團骨幹、柬埔寨安徽商會會長劉忍。



從深圳網路策劃人到反詐博主

據《界面新聞》報道，「徽劍」本名吳愷。2024年11月13日中午，有村民在江西贛州定南縣龍塘鎮公路旁的山上發現了一具遺體。據裁判文書網顯示，吳愷當時在廣東惠州被數人劫持，輾轉帶至廣東河源、江西贛州，遭持續毆打折磨，被遺棄在贛州定南縣一處山上後死亡。

據公開報道，吳愷早年是深圳一名網絡策劃人。2010年，他創辦深圳市徽劍網絡科技有限公司，曾為南山互聯網產業園、深圳徽商俱樂部負責人。2012年，他以「徽劍」為網名在微博爆料某地產名人緋聞，一度進入公眾視野。隨後，他的矛頭轉向境外電詐，頻繁在自媒體曝光柬埔寨、緬北的電詐內幕。

「徽劍」微信公眾號。（網路圖片）

2024年8月，吳愷公開發文，指控柬埔寨太子集團骨幹、柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌賭場暴力放貸、毆打致死裝修老闆、收取商鋪保護費、運營電詐園區、武裝化跨國犯罪等。這是劉忍首次被公開舉報。數日後，劉忍以柬埔寨安徽商會名義發布嚴正聲明逐條否認，稱爆料為「惡意造謠、無端污衊」，並調動本地華文媒體集中刊發。

百萬買兇與跨省踩點綁架經過

與吳愷相識多年的老安（化名）表示，吳愷遇害前一個多月，劉忍手下人員曾向老安一位在柬埔寨的朋友打聽吳愷在國內的住址等信息被拒絕，但吳愷在國內的詳細地址、近期照片和車牌號，最終出現在一個陌生人的手機裏。

廣東省高院一份二審裁定書顯示，2024年10月中旬，河南民權人趙冰在外網軟件Telegram上，發現網名為「少校」（又稱「泰哥」）的人發布有償劫持他人任務，賞金30萬元（人民幣， 下同），趙冰接受了任務。「少校」的目標很明確，劫持吳愷並逼問公眾號幕後主使，刪除文章。

「徽劍」很久未更新。（網絡圖片）

趙冰先後集結幾人，到吳愷經常活動的地點附近踩點，並向「少校」將要價提高至100萬元，還購買了一輛用於接應的小車和一部作案聯繫手機。2024年11月初，「少校」通過Telegram指使曹東幫助趙冰，指示由曹東負責劫持人質，趙冰負責問話。

殺人棄屍、偽造罪名

2024年11月10日下午6時許，惠東縣白花鎮一處山坡，趙冰按「少校」要求逼問吳愷，刪除了他發布的微信公眾號文章。隨後轉移至河源市。因「少校」認為吳愷沒有說實話，趙冰在河源一山坡上繼續毆打、逼問。11月11日下午，趙冰將吳愷帶到江西定南縣山上一處草叢，用腳踢吳愷左臉靠近脖子和後腦勺的位置，將他踢暈，拍照發給「少校」。天黑後，趙冰用枯草蓋住吳愷，把人遺棄在山上。

兩天後，吳愷的遺體被龍塘鎮村民發現。後來的鑑定意見顯示，死者符合因頭面部外傷致蛛網膜下腔出血及硬膜下出血死亡。老安稱，吳愷遇害後幾天，有人向其支付寶故意轉入1.1萬元，再拿著收款截圖在海外社交媒體散佈，編造他「販賣人口、敲詐勒索、逃稅避稅，被警方帶走」的說法。他稱，吳愷有幾十萬粉絲，賬號長期斷更必然有人追問；把被害包裝成「被抓」，以此迷惑公眾。

「徽劍」微信公眾號。（網路圖片）

11月20日，趙冰在山東曹縣落網。其餘幾名疑犯也在不同地點被抓捕。2025年12月29日，惠州市中級人民法院作出一審判決：趙冰犯故意傷害罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。趙冰等人不服，提出上訴。

太子集團骨幹劉忍押解回國 「少校」身份仍未披露

檢方特別指出，本案屬於境外電信詐騙衍生的蓄意跨省暴力犯罪，目的是打壓民間反詐人員，社會危害性極大，應當依法從嚴懲處。2026年8月12日，廣東省高院作出二審裁定，駁回所有人的上訴。值得注意的是，發布任務、支付100萬元酬金的境外上線「少校」（泰哥），身份始終未被披露。

劉忍落網。（柬中時報）

2026年6月17日，公安部通報，劉忍為陳志（太子集團）特大跨境犯罪集團重要骨幹成員，涉嫌網絡賭博、電信詐騙、非法拘禁、故意傷害等多項罪名，已被押解回國。老安說，吳愷的父母已過世，失聯後長期無人知曉，無人為他發聲。「現在（劉忍）人回來了，證明他舉報的都是真的。」