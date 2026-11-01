北京愛酷電影周宣布取消　武漢柏林電影周宣布緊急延期

已舉辦25年的獨立影展「北京酷兒影展」（現稱愛酷電影周，Love Queer Cinema Week）於10月29日深夜發布聲明，宣布取消原定於10月30日起舉辦的第19屆影展。



同日，第五屆獨立影展「武漢柏林電影周」亦宣布放映活動延期，並為觀眾辦理退票。兩大獨立影展相繼宣告煞停，均未在官方公告中說明具體原因。



第五屆獨立影展「武漢柏林電影周」。

北京酷兒影展由學者崔子恩與北京大學學生楊洋等於2001年發起，是中國歷史最悠久的獨立電影節之一，也是目前內地唯一為LGBTQ+（性小眾）題材電影及相關討論提供公開平台的電影節。

主辦方於10月29日深夜透過官方Instagram發表致歉聲明表示：「很遺憾地通知大家，原定於近期舉辦的愛酷電影周將取消。」聲明中對計劃參與及期待電影周的觀眾致歉，並感謝外界的關注與理解，但並未透露取消的詳細原因與未來舉辦日期。

《衛報》報道指，主辦方在開幕前幾周曾接獲警方反覆致電，面臨極大的施壓。據悉，多名作品入選本屆影展的國際電影人此前已專程抵達中國準備參展，最終活動卻在開幕前夕被叫停。回顧今年6月「同志驕傲月」期間，該影展原定於北京法國文化中心舉辦的放映活動，同樣曾因遭遇施壓而被迫取消。

主辦方於10月29日深夜透過官方Instagram發表致歉聲明表示：「很遺憾地通知大家，原定於近期舉辦的愛酷電影周將取消。」

在愛酷電影周宣布取消的同一日，武漢獨立影展「武漢柏林電影周」宣布原定舉行的放映活動延期（其中包括原定檔期為10月30日至11月1日、11月6日至11月8日的「學術觀摩」專題板塊將延後舉辦），所有訂單將全額退款。

有購票觀眾透露，曾在10月28日傍晚收到主辦方發送的放映地址變更信息，然而僅隔一日（29日），便接獲活動延期及退款的通知。與愛酷電影周情況相似，武漢柏林電影周主辦方至今並未對外說明突發延期的具體原因。