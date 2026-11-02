北京天安門站崗貓「金六根」被故宮救助收編　六根貓條換來一個家

國慶期間，一隻流浪小橘貓因出現在天安門前陪着執勤哨兵一起站崗，而意外火遍全網。喏，就是牠。在莊嚴肅穆的天安門廣場上，哨兵小哥軍姿挺拔，一動不動，腳邊卻安安靜靜地卧着一團毛茸茸的橘色。



牠打着哈欠，伸着懶腰，看起來十分愜意。這種極致的「反差萌」畫面，看的人心暖暖的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

國慶期間，一隻流浪小橘貓因出現在天安門前陪着執勤哨兵一起站崗，而意外火遍全網。（抖音＠超級無敵宇宙第一大西瓜）

貓咪在陪着執勤哨兵一起站崗：

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網友們在評論區表示：

「國泰民安具象化了」

「貓都知道跟誰在一起比較有安全感！」

「貓守着兵，兵守着國；國泰民安，大橘大利。」



……

這段奇妙的緣分要從9月中旬說起：剛開始，小橘只是經常出現在附近轉悠。直到有一次下雨，牠躲到哨兵小哥的站崗台上避雨。當時正在執勤的哨兵小哥偷偷往前挪了一小步，想替牠遮風擋雨，自此小橘算是認準了他。

面對小橘的百般示好，小哥的嘴角明明都壓不住了，卻只能忍着。後來，他在接受採訪時笑着說：

「當時覺得有一個毛茸茸的東西從我的腳邊來回穿梭，雖然紀律要求平視前方，但如果察覺腳邊有異物是可以看一下的。當時感覺就是很驚喜，不過我們作為哨兵，是不能亂動的。」

「因為貓本身是警惕性非常高的動物，牠可能就是尋找一個（能給牠）安全感的人。作為武警，我們守護着的是群眾的安寧，群眾的笑容，守護的是萬家燈火，讓我感覺無比榮耀。」



當時正值國慶假期，不少遊客專門過去打卡，說牠幾乎每天都在。大家也很有默契的，不隨意聚集圍堵，不隨意投餵，既擔心打擾哨兵執勤，又怕驚擾到小貓。隨着小貓人氣越來越高，也有不少人開始擔心牠的過冬問題。畢竟北京的天氣很快就要迎來幾次大降温了……

流浪的日子並不好過，加上哨兵小哥也不可能24小時執勤，他不在的時候小橘貓因為膽子小，經常被其他流浪貓欺負。好消息是，故事很快就有了温暖的後續。

10月15日，救助流浪貓的@宮貓圖鑑 在社交平台宣佈：天安門的站崗小貓，即將被收編入故宮。宮貓圖鑑負責人說，牠是吃了六根貓條抓住的，所以暫定叫「金六根」。成功抓捕後，金六根被送去體檢，隔離，絕育。六根清淨了，才好進宮當「公公侍衛」（不是）。

但不管怎麼說，也算是混到了正式編制，再也不用吃流浪的苦了。對此，宮貓圖鑑是這樣說的：

比起萬人關注成為風景，牠更需要一個家。美好的風景可以留給人間欣賞，但生命不該永遠漂泊在風中。

據小道消息，後期金六根會開放領養，感興趣的朋友可以關注下哈。估計牠自己也沒有想到，在一場不算寒冷的秋雨中，命運的齒輪已悄然開始轉動：「金六根，你的福氣在後頭！」

【延伸閱讀】流浪貓吵架時橘貓突發變異！直立走向黑貓 網笑：貓咪版湘西趕屍（點擊連結看原文）

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