APEC｜廣東公安廳：全省抽調警力支援深圳　確保重兵上街嚴管嚴控

2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳召開。內媒《南方都市報》報道，11月1日，廣東省公安廳召開全省公安機關APEC會議安保決戰決勝動員會，對全省公安機關全面做好APEC會議安保決戰決勝階段工作進行動員部署。



隨處可見的APEC主題印記。（深圳派）

報道指，省委常委馬森述出席會議並講話，副省長、省公安廳廳長劉國周作動員部署。

會議要求，即日起，全省公安機關全面進入APEC會議安保決戰決勝階段，啟動高等級勤務，做到「六個到位」。

一是領導到位，全省公安機關各級主要領導、班子成員、主要警種負責同志全程在崗在位，以上率下，確保指揮調度有力有效。

確保重兵上街嚴管嚴控

二是安保警力到位，全省公安機關全面啟動高等級勤務，加大警力投入，確保重兵上街嚴管嚴控。

三是防控措施到位，強化巡邏防控、打擊整治、重點部位防護和物流寄遞、危爆物品管控，全面提高見警率、管事率、震懾力，確保社會面安定有序。

四是圈層查控到位，環深護城河、環粵安保圈啟動高等級查控勤務，確保將危安因素攔截在深圳之外。

從全省抽調警力支援深圳

五是支援深圳警力到位，從全省抽調警力支援深圳，確保有效發揮作用。

六是無人機禁飛管控到位，嚴厲打擊「黑飛」和非法組裝破解等行為，確保低空安全。

深圳地鐵站的APEC主題裝置。（深圳發布）

會議強調，全省公安機關全體民輔警要忠誠履職、不辱使命，堅定扛牢確保APEC會議安全的重大政治責任。要堅持最高標準、最嚴要求、最周密的措施，紮實抓好各項安保工作落實，堅決築牢APEC會議和社會面整體安全防線。

要堅持細緻、精緻、極致的作風，拿出決戰決勝的精神狀態、敢打必勝的頑強作風，堅決打贏APEC會議安保硬仗。

要堅持全省「一盤棋」，全省公安機關要緊密協作、以面保點、同向發力，堅決確保深圳平安，堅決確保APEC會議安全順利召開，堅決確保全省社會大局持續平安穩定。