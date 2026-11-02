央視世界機械人登泰山正賽開跑　機械狗馱西瓜雞蛋負重13公斤爬山

今天（11月2日），首屆CMG（中央廣播電視總台）世界機械人登泰山大賽在山東泰安正式鳴笛開賽。賽道全長3.9公里，共3100餘級台階。以連續石階、陡坡彎道為核心挑戰。大賽包含人形機械人競速、足式機械人競速、足式機械人負重、外骨骼機械人助力等4個正式賽項，以及1個全域機動探路挑戰賽。來自全國各地的機械人隊伍攜最新科研成果向泰山發起攀登挑戰。



《央視新聞》記者在現場與一隻機械狗賽跑，機械狗健步如飛，一路小跑，記者氣喘吁吁也沒追上。影片可見，多名遊客在拍攝機械狗。記者表示，該機械狗在攀爬石階時略有踉蹌，但還是比較順利。

記者氣喘吁吁追機械狗。（央視新聞）

記者氣喘吁吁追機械狗。（央視新聞）

記者氣喘吁吁追機械狗。（央視新聞）

據《極目新聞》報道，足式機械人競速賽的參賽選手按順序出發，速度頗快，操縱者必須小跑才能勉強跟上。每位選手相隔2分鐘出發，有的後來者還會「超人」，趕到前面。

隨後進行的足式機械人負重賽，參賽隊伍也在裝卸區為機械人配重，每個西瓜10斤（5公斤）、每盤雞蛋3斤（1.5公斤），多個機械人馱着兩個西瓜、兩盤雞蛋共計26斤（13公斤）配重上泰山。

正在爬山的足式機械人。（極目新聞）