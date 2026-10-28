機械人登泰山大賽開跑　四足機械狗1小時衝破3100級石階｜有片

10月26日，首屆CMG（中央廣播電視總台）世界機械人登泰山大賽排位賽在泰安市泰山景區舉行。本次大賽以「登高望遠、智競泰山」為主題，共有50家國內具身智能企業、高校及科研團隊參賽。



機械人冒雨參賽。（影片截圖）

機械人冒雨參賽。（影片截圖）

3100級石階疊加雨勢考驗AI動態平衡

綜合《央視新聞》、《大眾日報》等報道，本次排位賽設足式競速、足式負重、全域探路及人形競速四個賽項，比賽起點均為泰山紅門廣場，按不同賽項分別設置中天門、壺天閣、斗母宮三個終點。賽道設置在泰山紅門至中天門登山步道，全程約3.8公里，共3100餘級階梯。與傳統室內標準化賽道不同，泰山實景賽道以其高落差、多階梯、窄路面，疊加突發降雨，對機械人的感知決策、平衡控制與續航能力構成直接考驗。

賽道設置在泰山紅門至中天門登山步道，全程約3.8公里，共3100餘級階梯。（人民網）

據了解，開賽不久，天空突降小雨，雨勢逐步增大。連續石階、陡坡彎道、狹窄通路本就構成複雜考驗，持續降雨打濕石階，路面濕滑、坡道起伏進一步升級挑戰。面對雨中濕滑的泰山石階，參賽機械人通過高精度激光雷達與視覺傳感器融合感知地形，實時調整步態與重心，展現出驚人的平衡能力與關節靈活性。

賽道設置在泰山紅門至中天門登山步道，全程約3.8公里，共3100餘級階梯。（人民網）

山東大學控制學院學生團隊聯合合作企業共帶來3台機械人參賽。團隊內研究生一年級在讀的甄思平介紹，「我們只在實驗室裏做過測試，之前沒來過泰山，今天正好是一次難得的實地測試。」甄思平表示，希望在山地場景裏檢驗算法效果。

賽道設置在泰山紅門至中天門登山步道，全程約3.8公里，共3100餘級階梯。（新華網）

賽道設置在泰山紅門至中天門登山步道，全程約3.8公里，共3100餘級階梯。（人民網）

從背西瓜到山地救援物資 四足機械狗1小時衝破中天門終點

足式機械人負重賽賽道設置特色考驗，機械人自紅門起點出發，先期背負雞蛋、西瓜、礦泉水等物資行進，行至斗母宮，更換背負探照燈、藥品箱、救援包、棉衣等山嶽救援物資，模擬山地應急輸送場景。中天門為足式機械人競速賽排位賽終點，9時32分起，陸續有機械人抵達。智身科技的機械人在足式機械人競速賽中率先抵達中天門，鏡識科技與宇樹科技的機械人緊隨其後，吸引大批登山遊客駐足圍觀。

大批登山遊客駐足圍觀。（人民網）

東泰（山東）科技有限公司參賽機械人也取得亮眼成績，經理張炎表示，「這次參加足式機械人競速賽用時約58分鐘，在雨天環境下這個成績還是比較理想的。完賽後機械人還剩餘約80%的電量，電池續航表現也不錯。」他表示，未來將在機械人防水、防滑等方面做進一步提升。

據了解，首屆CMG世界機械人登泰山大賽正賽將於11月2日舉行，屆時各支晉級隊伍將在泰山展開更高難度的巔峰對決。