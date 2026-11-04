湖南長沙查獲2處非法代孕場所拘21人　義工舉報曾被咒死

據《央視新聞》報道，10月29日，湖南省長沙市、岳麓區衛健、公安部門開展聯合排查執法，成功查獲2處非法開展人類輔助生殖技術的地下窩點，拘捕涉案人員21名，現場查扣一批涉案藥品、醫療器械。



現場的執法查封圖片流向了代孕群體的行業群。（上官正義）

現場的執法查封圖片流向了代孕群體的行業群。（上官正義）

經查，兩處涉案窩點均為隱蔽式無證經營，涉案人員涵蓋窩點組織者、執業人員及輔助工作人員。目前，案件正在進一步偵辦中，衛健部門已對涉案場所及相關人員立案調查。

官方同時通報了較早前的一宗關聯案件處罰，在9月9日岳麓區某小區代孕案件處置過程中，麓谷街道社區衛生服務中心衛生監督協管員任某某存在洩露執法工作照片的違紀違法行為。經核查查實，相關部門已對其作出開除黨籍、政務撤職處分。

內地打拐義工上官正義表示，9月9日他舉報長沙岳麓轄區內有代孕地下手術室。但當天他得知，現場的執法查封圖片流向了代孕群體的行業群。同時群內就有提醒長沙當地搞代孕的注意，最近長沙嚴查，還有人攻擊他稱：「怎麼還沒有人弄死我……」

現場的執法查封圖片流向了代孕群體的行業群。（上官正義）

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