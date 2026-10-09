江蘇別墅驚揭華東地區最大代孕地下手術室　醫生月薪25萬裝清潔工

10月8日，內地民間打拐義工上官正義在微博爆料稱，江蘇太倉陸渡鎮江南路一別墅內，有代孕機構地下手術室、實驗室。內部稱是華東地區最大代孕地下手術室，承接江浙滬等地代孕機構的取卵、胚胎移植手術。太倉市衛生健康委員會通報稱，已開展現場核查工作。



據上官正義微博貼文，他在該機構臥底了近4個月。手術室開設一年多，此前設立在蘇州市吳江區，但因被人跟蹤，後轉移至太倉。（微博@上官正義）

上官正義稱已向當地舉報。（微博@上官正義）

據上官正義微博貼文，他在該機構臥底了近4個月。手術室開設一年多，此前設立在蘇州市吳江區，但因被人跟蹤，後轉移至太倉。

上官正義指，代孕機構將「移植代媽」、「卵妹」安排在上海15家酒店內，每天早上5點半，專職司機用黑色商務車將她們從上海各酒店接至手術室。該手術室則從5點多開始運作，8點前完成，每月進行上百臺。他還指出，手術時，基地外都有人有車放哨，運送客戶的車輛窗戶都是特殊處理，客戶也不准攜帶任何電子產品，上車前要搜身安檢。

內地民間打拐義工上官正義在微博爆料稱，江蘇太倉陸渡鎮江南路一別墅內，有代孕機構地下手術室、實驗室。（微博@上官正義）

上官正義稱，該機構醫生與麻醉師均來自權威醫院，取卵移植的手術醫生為一男一女，每月工資約25萬人民幣。在該手術室執刀的醫生、麻醉師、管理人員，會刻意把自己裝扮成清潔工的模樣，以此安全出入；內部也以姓氏稱呼，防範真實身份洩露。

上官正義稱已向當地舉報。（微博@上官正義）

10月8日，江蘇省太倉市衛生健康委員會在其微信公眾號發佈情況通報稱，市衛健委高度重視，已會同公安等部門第一時間開展現場核查工作，對核查中查實的違法違規問題，將依法依規處理。

據此前報道，上官正義於今年8月爆料河北有地下代孕工廠、9月爆料武漢藏非法代孕手術室。隨後據官方調查通報，河北案6人被捕、武漢案8人被控制，目前案件正在進一步偵辦。