江蘇別墅驚揭華東地區最大代孕地下手術室 醫生月薪25萬裝清潔工
撰文：吳真銘
出版：更新：
10月8日，內地民間打拐義工上官正義在微博爆料稱，江蘇太倉陸渡鎮江南路一別墅內，有代孕機構地下手術室、實驗室。內部稱是華東地區最大代孕地下手術室，承接江浙滬等地代孕機構的取卵、胚胎移植手術。太倉市衛生健康委員會通報稱，已開展現場核查工作。
據上官正義微博貼文，他在該機構臥底了近4個月。手術室開設一年多，此前設立在蘇州市吳江區，但因被人跟蹤，後轉移至太倉。
上官正義指，代孕機構將「移植代媽」、「卵妹」安排在上海15家酒店內，每天早上5點半，專職司機用黑色商務車將她們從上海各酒店接至手術室。該手術室則從5點多開始運作，8點前完成，每月進行上百臺。他還指出，手術時，基地外都有人有車放哨，運送客戶的車輛窗戶都是特殊處理，客戶也不准攜帶任何電子產品，上車前要搜身安檢。
上官正義稱，該機構醫生與麻醉師均來自權威醫院，取卵移植的手術醫生為一男一女，每月工資約25萬人民幣。在該手術室執刀的醫生、麻醉師、管理人員，會刻意把自己裝扮成清潔工的模樣，以此安全出入；內部也以姓氏稱呼，防範真實身份洩露。
10月8日，江蘇省太倉市衛生健康委員會在其微信公眾號發佈情況通報稱，市衛健委高度重視，已會同公安等部門第一時間開展現場核查工作，對核查中查實的違法違規問題，將依法依規處理。
據此前報道，上官正義於今年8月爆料河北有地下代孕工廠、9月爆料武漢藏非法代孕手術室。隨後據官方調查通報，河北案6人被捕、武漢案8人被控制，目前案件正在進一步偵辦。
台灣破跨境「訂製嬰兒」集團 22男委託代孕誕下25嬰武漢隱蔽院子藏非法代孕手術室號稱華中最大 當地查封場所拘8人景甜捲代孕恐被封殺？揭地下代孕黑產 無麻醉取卵月做150台手術河北涿州代孕案六人被捕 舉報者稱主腦已逃往新加坡：疑有人洩密河北驚現地下代孕工廠 月做150台手術 無麻醉取卵慘叫村頭可聞