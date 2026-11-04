延安大學副教授疑投湖自盡　絕筆信死控考核不公：逼老師貼錢造假

綜合內媒報道，網傳近日延安大學一名54歲的副教授白保國投湖自盡，疑似其絕筆信中稱，延安大學存在「一刀切設置橫向科研經費」「在編人員吃空餉」等問題。據《南方都市報》消息，校方證實白保國老師確已離世，正在核實網傳信件內容。



白保國。（微博）

白保國是誰？

延安大學魯迅藝術學院官網顯示，白保國為該學院副教授，主教課程為鋼琴、應用鋼琴。其畢業於武漢音樂學院，是中國音樂家協會會員、延安市音樂家協會副主席、中國音樂家協會社會藝術水平考級考官。白保國深耕鋼琴教學領域三十餘年，長期致力於鋼琴、應用鋼琴教學體系的研究與實踐，教學成效顯著。

白保國。（截圖）

死控校方考核制度不合理

疑似白保國留下的遺書顯示，2025年9月，他被學校告知，因連續兩個聘期未完成考核指標，其面臨降級或轉聘處理。遺書中，白保國提到現行聘期考核制度不合理，如設置橫向科研經費到賬額度、論文發表數量硬性指標。

他寫道，在實際執行中，絕大部分教師為完成上述考核指標自籌資金，「通過合作公司轉賬至學校，再由學校財務渠道將資金回流至本人，配套不實賬務材料完成橫向經費任務」。

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據《南方都市報》報道，11月4日，陝西省教育廳職員稱，該單位已有專門部門在處理副教授白保國的相關事宜。同日，延安大學職員表示，白保國老師確已離世，正在調查核實網傳信件內容。

11月4日，據《澎湃新聞》引述陝西省委第一巡視組消息，正在延安大學展開為期約50天巡視工作的巡視組已經知悉此事，經了解此前沒有接收到白保國的舉報信，巡視組後續會和學校就此事進行溝通，如果有相關消息會給反饋。

該信件在網上流傳，有網民呼籲嚴查：「得多絕望，才會選擇自殺！必須嚴查！」「用生命揭開了橫向課題大規模造假的冰山一角。」「現在高校的考核制度是對科研和教學的雙摧毀。」「橫向亂象，非得弄出人命來才能引起重視嗎？」

也有人表示有類似經歷：「我姐也是這樣，被逼的沒法，每年都只能去借錢先完成任務，再到處找發票，完了報銷下來再給還錢，唉。」

橫向課題是什麼？

據《界面新聞》報道，一位華北地區211高校教師表示，橫向課題本是高校推動科研成果服務經濟社會發展的重要載體。高校碩士學位授權點申報、本科教學評估、學校排名等都與科研經費規模掛鈎。學校每年會制定科研經費到賬計劃目標，隨後將指標分解到各學院，再由學院分配給每位教師，確定個人需要承擔的具體金額，根據職稱高低，攤派金額不同。

由於縱向課題每年的申請數量固定，申請難度高，教師只能轉向橫向課題來完成經費指標。學科屬性決定了申請橫向課題的難易程度。通常情況下，理工科在申請橫向課題時更具優勢，而文學、藝術等人文學科很難讓企業轉化為經濟收益。

上述教師稱，在近幾年橫向課題越來越受到重視的背景下，部分高校將橫向科研經費納入全部學科教師任期考核或職稱評定的重要指標。受考核指標壓力驅動，部分教師為保住崗位，衍生出一種「自費經費過水」的違規操作：和企業虛構科研合作，自籌乃至借貸墊資實現經費到賬，以此滿足學校下達的橫向經費考核指標。

中國社會科學報曾對全國117位高校教師展開問卷調查。結果顯示，近九成受訪教師感知到身邊存在此類灰色行為，17.95%的受訪教師有過親身參與虛假橫向課題的經歷。

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