因免費薯仔「唔夠量」遭食客負評網暴　四川女攤販不堪壓力跳河亡

四川宜賓高縣一名擺攤賣炸串炸薯仔的胡女士，近日因遭顧客在網上發布差評並引發網暴，最後不堪壓力跳河輕生。其丈夫表示，夫妻擺攤四年多，突然蜂擁而至的差評在當地傳開，「可能她心裏就有這個包袱了」。宜賓高縣慶符鎮政府工作人員10月13日回應稱，此事警方正在調查，鎮政府配合相關工作。



四川宜賓高縣一名擺攤賣炸串炸薯仔的胡女士，近日因遭顧客在網上發布差評並引發網暴，最後不堪壓力跳河輕生。（抖音截圖）

四川宜賓高縣一名擺攤賣炸串炸薯仔的胡女士，近日因遭顧客在網上發布差評並引發網暴，最後不堪壓力跳河輕生。（抖音截圖）

顧客不滿菜量發差評 稱「老闆娘玩不起」

據《中國新聞周刊》，胡女士家屬稱，胡女士原本在當地擺攤賣炸串炸薯仔。10月6日，她接待了一名女顧客，對方因對菜量不滿，在多個網絡平台發布差評。

該顧客在社交平台發文稱：「避雷某某銅鍋薯仔，老闆娘玩不起……」，並稱老闆娘堆得多了就不讓夾菜，後面就不給薯仔了，兩份都沒有加薯仔。

丈夫解釋自選模式 菜多薯仔就少

10月13日，胡女士的丈夫解釋，該顧客購買的10元炸菜為自選模式，有20餘種菜品任選，裝滿一筐後，再視情況給顧客添加炸薯仔。「我們是菜（夾）多了薯仔就少，（菜）分量特別多的情況下，（薯仔）就加不了。」

四川宜賓高縣一名擺攤賣炸串炸薯仔的胡女士，近日因遭顧客在網上發布差評並引發網暴，最後不堪壓力跳河輕生。（抖音截圖）

其丈夫亦表示，夫妻二人擺攤4年多以來，已積累了一些老客戶，突然蜂擁而至的差評在當地傳開了，「可能她心裏就有這個包袱了」。

遺言稱經歷網暴 每日睡不夠6小時

胡女士留下遺言稱：「這兩天我經歷了網暴，吃炸菜說沒有加薯仔，下面一些評論湧上來，有說服務差的，有說味道不好吃的。」她坦言小攤經營壓力大，「我每天睡覺不超過6小時，最後換來這樣的避雷影片」。

胡女士去世後，該顧客曾發文回應：「我清楚大家的惋惜與悲痛心情，我同樣深感遺憾。但我發佈的僅僅是本人真實的消費體驗評價，無任何惡意、無任何煽動、無任何捏造事實。我覺得我不該因為一場意外悲劇被無限追責、被全網審判。」 目前，該內容已不可見。

目前，宜賓高縣慶符鎮政府工作人員稱，此事警方正在調查，鎮政府配合相關工作。