佛山25歲女畫師遭詐騙4萬　拼命畫畫仍無力還債跳樓亡

佛山25歲的女插畫師「不吃西柚」，日前在接單（約稿）期間慘遇網絡詐騙。騙子以「帳戶被凍結」為由，誘使她開設借貸軟件，騙走逾4萬元（人民幣，下同）。面對每月逾8000元的債務與生活消費支出，「不吃西柚」精神崩潰，最終於9月18日凌晨從32樓一躍而下結束生命。



「不吃西柚」畫風清透唯美。（互聯網圖片）

「不吃西柚」生前發動態揭露遭遇詐騙的經過。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，「不吃西柚」於9月17日在約稿平台「米畫師」發帖求助，揭露她於同月13及14日遭遇詐騙的經過。當時騙子自稱內地二手平台閒魚的客服，以約稿為名聯繫她，之後聲稱帳戶遭凍結，將她引導至通訊軟件Teams，誘騙她開啟借貸軟件，並以多次交易解凍。

「不吃西柚」在帖文中表示，當時一時間失去警覺，不僅被騙光1萬元本金，更欠下花唄及各類借貸平台共2.4萬元債務，共被騙4萬餘元。加上每月房租及雜費，「不吃西柚」每月面臨至少8000元的還款壓力。她當時向廣東省佛山市公安局南海分局報警，並在網上公開報案回執，懇求客戶向她約稿，承諾會保質保量完成，希望能靠畫畫自救還債。

「不吃西柚」出售三張半身插畫，每張售250元。（紅星新聞）

與「不吃西柚」同屬一個畫社的畫師透露，「不吃西柚」被騙後非常焦慮，基本一天發布3、4條評論更新動態，積極接單。9月17日下午，西柚在畫社群組內發送訊息，出售最近繪製的三張半身插畫，每張售價250元，「看起來她急著用錢」。

同社畫師表示，畫師收入普遍低微，「不吃西柚」一張插圖收費250元，背後需要連續繪製6至7個小時以上，期間還要被平台及畫社抽成，實際到手收入微乎其微。畫師還透露，「不吃西柚」今年25嵗，在佛山租房住，熱愛生活，其畫風清透唯美、色彩絢麗，個人朋友圈經常分享風景照，有很多流浪貓與小鳥的照片。

「不吃西柚」父親在群內證實女兒噩耗。（紅星新聞）

「不吃西柚」父親在群內證實女兒噩耗。（紅星新聞）

然而，9月18日凌晨1時許，「不吃西柚」不堪壓力，從32樓高處墮下身亡。同社畫師稱，再次看到「不吃西柚」的賬號在群組發言時，卻是她父親發出的一張墓碑照片。「不吃西柚」父親在群內證實女兒噩耗，並感謝大家平日對女兒的關照。

一名自稱「不吃西柚」姐姐的網民亦留言表示：「我是博主的姐姐，博主確實已經去世，非常突然，對我們來說猶如晴天霹靂，博主是個非常熱愛生活的人，哪怕生活並不善待她，她在18號凌晨一點，從高樓一躍而下，用非常慘烈的方式結束了自己的生命，希望她在天上能夠獲得安寧。」

有網民在「不吃西柚」的小紅書賬號下表示不捨與難過。（互聯網圖片）

事件在網上引發熱議，有其他畫師透露，近期亦曾遇到同類詐騙手法，騙子以相同的招呼語及話術誘導加好友，之後以各種理由讓掃微信二維碼，所幸及時起疑才避免被騙。

當地知情人士指，報案中心已登記「不吃西柚」被騙一事，其於住所墮樓身亡一事屬實，初步已排除刑事案件，家屬已從外地趕回處理後事。目前，涉案的網絡詐騙仍在偵破中。