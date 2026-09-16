南方醫科大學學生輕生墮樓引爆熱搜　傳父親離世欲返家遭導師阻止

南方醫科大學9月15日傳出學生墮樓輕生事件，網傳死者為臨床醫學「八年制本科博士」連讀學生。網傳信息稱，跳樓學生的父母此前遇嚴重車禍，學生希望返家卻疑因學業問題不獲導師允許。「導師不讓他回去」、「在科室裏罵他」等說法引起網民激烈討論，多個與南方醫科大學相關的話題一度登上微博熱搜。



截止目前，南方醫科大學尚未就此事回應公眾；廣州市公安局白雲區分局京溪派出所‌工作人員則回應內媒表示，該事件派出所目前仍在跟進處理中，相關案件情況不便透露。關於後續是否會通報，工作人員稱如有結果會發布具體通報。



網絡截圖可見，墮樓學生為南方醫科大學臨床醫學八年制本博連讀學生，該學生已就讀至第七年。事發於白雲校區一號宿舍樓。

網傳該學生的父母此前遭遇嚴重車禍，雙雙重傷進深切治療部（ICU），該學生原想請假回家，但「導師只給他3天」；近期，該學生父親離世，學生得知消息後希望立即回去，截圖中的爆料者聲稱，其導師以學業「開題」而阻止，甚至「在科室裏罵他」。

不過，目前網傳內容尚未得到學校及警方回應。

「南方醫科大學導師權力」等話題登微博熱搜

事件曝光後迅速在微博發酵，從熱搜榜截圖可見，「警方調查南方醫科大學跳樓」一度升至熱搜榜首，熱度超過630萬；「南方醫科大學 導師權力」、「南方醫大 醫學生培養壓力」、「南方醫科大學導師被曝壓迫學生」等多個相關話題亦先後登上榜單。

有網民留言：「嚴查導師，100%有問題」；亦有人質疑，「一個導師為什麼有這麼大的權力，能取消學生的學歷和延遲畢業？」另有網民認為，學生在開題、答辯、結題及畢業等多個環節均受到導師較大影響，因而容易形成不對等關係；有人留言稱：「把人當人，是每一個擁有一點點影響他人的權利的人應該準守的基本道義。」

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隨着事件發酵，網民起底學生導師身份，疑為南方醫科大學教授，所屬院系標示為廣東省人民醫院，導師類型為博導，招生專業為內科學（腎病）。

網傳畫面顯示，事發後有同學在墮樓學生所在宿舍樓下擺放鮮花悼念。

校方多個電話無人接 警方已介入事件

據「中國藍新聞」報道，電南方醫科大學公開資料顯示的多個電話均無人接聽。唯一接通的是人事處電話，工作人員表示，人事處主要分管教職工工作，不負責學生工作，並建議向學校宣傳部門查詢；惟宣傳部門電話一直無法接通。

廣州警方則表示已介入並跟進事件，京溪派出所工作人員表示，案件情況暫不便透露，如有結果將發布具體通報。