逾3000名藝人KOL行蹤遭兜售最平¥150　犯罪集團牟利220萬38人落網

狂熱追星背後，一條以明星私隱為商品的黑色產業鏈浮出水面。內地有犯罪集團勾結行業「內鬼」、利用出行系統漏洞，非法獲取並公開兜售全國逾3000名藝人及網紅的航班、高鐵及酒店等行程信息，牟利高達220萬元。四川樂山警方近期破獲以林某某為首的倒賣藝人行程及個人信息案，拘捕38人，並循線查出超過70個同類集團、共612人涉案。



大批飯圈女孩在機場追星。（網上圖片）

藝人、網紅行蹤明碼標價

《央視新聞》報道，近年來，內地藝人出行屢遭粉絲圍堵、跟機、蹲守，粉絲能夠精準掌握藝人的航班、高鐵車次、出行時間，甚至入住酒店、行程路線、身份登記等保密信息。

樂山公安網安部門調查發現，在多個公開社交平台、私密聊天群組中，有人長期公開售賣明星、網紅行程隱私信息，售價從150元到200多元一條不等，單次交易金額從幾百元甚至上千元，業務覆蓋國內逾3000名藝人、KOL，涵蓋航班、高鐵、酒店入住等信息，形成了規模化、常態化的非法交易網絡。

犯罪集團非法獲取並公開兜售全國3000多名藝人的航班、高鐵及酒店等行程信息。（影片截圖）

四川警方破獲特大倒賣藝人行程黑產案。（影片截圖）

經查，警方定了以林某某為首，專門針對演藝人員和網紅群體的公民個人信息侵權犯罪集團。他們利用購票App、出行平台漏洞批量爬取數據，甚至勾結航空客服等「內鬼」，協助非法查詢出行資料。

完成數據批量採集後，集團成員會將整理好的信息通過粉絲社群、二手平台、私密賬號等公開兜售。同時，他們更售賣所謂的「開盒教程」，教授他人竊取以及查詢個人信息的方法，以此方式不斷擴大黑產規模，形成了竊取、整理、售賣、教學的閉環模式。

2026年7月，警方在全國展開多次行動，破獲以林某某為首的犯罪集團，拘捕38名疑犯，其中34人被採取刑事強制措施。警方現場查獲公民個人信息5萬餘條，核實該團夥累計非法獲利高達220萬元。目前，警方已梳理出70餘個上下游同類犯罪集團，涉案人員612名。

25日有中國女粉絲前往泰國追星，因插隊糾紛與GMMTV工作人員爆發肢體衝突，該女粉絲被抱摔在地，兩人扭打在一起。（微博圖片）

航空公司外判客服偷賣藝人航班信息獲刑

11月2日，最高人民檢察院公布《依法保護公民個人信息典型案例》，其中一宗披露了航空公司外判公司電話客服出售明星藝人航班信息的作案細節。

舒某是某航空公司外判公司的一名電話客服，長期活躍於「飯圈」網絡群組。她供述，辦公電腦有一套航空公司的內部客服系統，只要輸入乘機人的名字，就能獲取對方的身份證號及預訂的航班信息，她趁主管不備記錄相關信息後再出售牟利。

四川警方破獲特大倒賣藝人行程黑產案。（影片截圖）

法院審理查明，舒某非法獲取100多條藝人的航班信息、身份信息等公民個人信息販賣給代拍人員張某，從中獲利共計13100元。法院認為，舒某的行為構成侵犯公民個人信息罪，判處其有期徒刑10個月，緩刑1年，同時判令其支付公共利益損害賠償款13100元，在省級以上新聞媒體就侵犯公民個人信息行為向社會公眾公開賠禮道歉，並禁止她在緩刑考驗期內從事航空客服代表類職業。

演唱會。（網絡圖片）

青少年狂熱追星陷黑產陷阱

警方表示，在交易記錄中，買家遍布全國，其中青少年粉絲佔比最高。多數青少年誤以為購買明星行程只是普通追星行為，但交易已觸碰法律紅線，也讓自身深陷網絡黑產收割陷阱。

警方介紹，根據《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一規定，違反國家有關規定向他人出售或者提供公民個人信息，情節嚴重即構成侵犯公民個人信息罪。警方提醒，購買他人私隱信息同樣涉嫌違法，切勿因盲目追星觸碰法律紅線。