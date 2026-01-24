不花錢不是真粉絲！　14歲女月砸6萬追星　央視揭飯圈「金錢PUA」

1月21日，央視曝14歲女生小童為追星，單月消費超6萬元（人民幣，下同），數月累計花費近15萬元，該案例背後折射出飯圈「金錢衡量忠誠」的畸形粉絲心態，引發社會關注。



《央視新聞》報道，「飯圈」是粉絲圈子的簡稱，近年來一些畸形「飯圈」亂象不斷誘導着大量金錢觀尚未形成的未成年粉絲，不斷投入金錢進行追星。

14歲女月砸6萬追星。（海報新聞）

追星一個月花費逾6萬？

小童2007年出生，是某偶像團體成員A的粉絲。1999年出生的阿偉也十分崇拜A，還是其應援團隊的負責人之一。

阿偉在某線上平台註冊經營店鋪，專門高價出售A的周邊物品，並將店鋪所得用於購買A的應援專輯，以獲得專輯附贈的打榜投票權。

粉絲花錢才能融入圈子。（央視新聞）

2022年3月至8月期間，14歲的小童在阿偉的網店密集下單，最高單月消費達6.2萬元。其中多筆交易發生在深夜，直至母親發現銀行卡異常支出才察覺。

小童的母親在與平台及網店協商返還款項未果後訴至法院，主張雙方交易無效。法院一審判決阿偉返還小童43600元，二審維持原判。

粉絲高價購買偶像的相關物件。（央視新聞）

不花錢就不是真愛粉，還能被詐騙？

央視記者調查發現，在一些「飯圈」裏，花錢追星被視為一種「融入」的方式，錢花了才是所謂的「真粉絲」。

中國社會科學院大學互聯網法治研究中心主任劉曉春透露，「飯圈」追捧「花錢追星」文化，不斷鼓吹「粉絲」消費，並將消費視為對偶像忠誠的表現，還有「等級制度」，花的錢越多，在組織內能獲取更大的話語權或成就感。

商家會誘導未成年為偶像充值。（央視新聞）

國務院婦女兒童工作委員會兒童智庫專家張鴻巍則表示：「不積極『氪金』即未達到預期的未成年粉絲，常被扣上各種污名化標籤而被言語暴力排擠，甚至被攻擊，符合網絡暴力中網絡欺凌，權力不平等和蓄意傷害的特點。」

在「飯圈消費」中，未成年人特別容易「被收割」，亦有不少粉絲團體為了支持偶像，經常集資「應援」，如購買專輯、投放廣告等。有案例就涉及不法分子，以「內部渠道」、「代購福利」等名義透過集資實施詐騙。

粉圈有等級制度，花錢有話語權。（央視新聞）

對此，網民各執一詞。有人疾呼「追星不要揮霍」、「追能給粉絲花錢的星」、「學點好的吧」、「有本事花自己的錢」，強調支持偶像應重在汲取其積極品質、提升自我，而非用金錢堆砌虛假的「愛意」。

也有聲音認為這是個例，「花錢買自己開心」、「粉絲經濟養活了多少人」、「正常人還是很多好吧」，擔心過度批判會污名化整個追星群體。